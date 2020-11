Recibe Ángeles al equipo de soporte técnico rumbo a Tokio.

La plusmarquista mundial en impulso de bala categoría F57/58, María de los Ángeles Ortiz Hernández. Recibió gustosa al equipo de trabajo que le apoyará esta semana como parte de su preparación para Tokio 2021.

Se trata del entrenador y coordinador de la Selección Nacional de la Federación Mexicana de Deportes Sobre Silla de Ruedas (Femedessir), Iván Rodríguez Luna. El asistente en atletismo campo para deportistas paralímpicos, Fernando Díaz Salinas. Y la fisioterapeuta de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Karla Velasco Ruiz.

“Ha sido un triunfo entrenar sola, siguiendo el programa de Xiomara Rivero que me hace favor de enviarme desde Cuba. Y yo ejecutarlo aquí como Dios me ayuda, que es bastante. Hay que reconocer que ha sido un acierto por fin encontrar un eco en la Conade y agradezco sobre todo a la Federación que ha sido un gran apoyo en esta ocasión.

“Agradezco al licenciado Ricardo Arcadia, a la licenciada Alejandrina Zamora, a la licenciada “Lili’ (Liliana Suárez Carreón) de Copame (presidenta del Comité Paralímpico Mexicano). Y por supuesto a mi doctor Eduardo De Garay, que han estado apoyándome, gestionando ante Conade para que pudieran hacer está visita de apoyo y soporte. Para que estuviera aquí mi ‘fisio’ porque desde el primero de marzo que regresamos del campamento en Cuba mi cuerpo no recibía ninguna atención fisioterapeútica y he entrenado todo este tiempo”, señaló.

“La Leona” indicó que mantiene su disposición al trabajo, con el objetivo de subir a lo más alto del pódium en los venideros Juegos Paralímpicos.

“Y me siento más tranquila, aunque todavía siga sin solución a lo del entrenador, he estado en pugna de ello, he brindado muchas opciones a Conade desde el inicio hace varios meses, y seguimos en espera, se comprometieron todos que en enero estará listo ese tema.

“Tengo que admitir que ahora que viene ‘Fer’, el auxiliar de campo de la selección nacional, a trabajar este tiempo conmigo, apoyando hasta que se resuelva la situación del coach, me suma, porque sabe cómo ayudarme, procurarme las cosas, apoyarme tanto en campo como gimnasio y nos permitirá llevar un trabajo más cercano y apegado a lo que marca la entrenadora Xiomara Rivero de lo que debe de ser”, señaló.

Por otro lado, Ortiz Hernández agradeció la visita del coordinador Iván Rodríguez, por el apoyo y visoria.

Y se mantuvo respetuoso del trabajo que se realiza bajo la tutela de la entrenadora cubana Xiomara Rivero Azcuy, que es la diseñadora de la planificación deportiva de la atleta, mientras él dijo que estará muy atento a las necesidades que puedan surgir para “Angie” con la mejor disposición de respaldarle.

La campeona paralímpica subrayó que será una semana muy productiva en preparación de fuerza, con labores a doble sesión en jornadas intensas.

“Estoy feliz, motivada, no me siento nada cansada, ya el viernes terminaré un poco exhausta. Entre la maestría, los cursos de actualizaciones deportivas, mi familia, el entrenamiento. Los trabajos psicológicos con ‘Maggie’ Cerviño, no me da tiempo de quejarme de nada, sólo de defender mi derecho como deportista”. Expresó.

Agradeció al gobernador tabasqueño, el licenciado Adán Augusto López Hernández, por el respaldo que le ha brindado. Además de enviar su solidaridad a las personas que la están pasando mal en aquel estado a causa de las inundaciones.

“Mi oración especial la hago por mi pueblo, mi gente, mis amigos y mi familia de Tabasco. Por todos aquellos que están sufriendo las inclemencias de la madre naturaleza de una manera brutal, que han perdido todo. No sólo lo material, sino vidas humanas, y han perdido la ilusión, la esperanza.

“No tienen comida, no saben cómo contener el agua, es un momento de desesperación, con la pandemia se junta el hambre con la necesidad y no es sólo en oraciones. Sino crear sinergia entre todos para poder ayudar y colaborar con Tabasco, que en este momento lo necesita mucho”, concluyó.

