Reaperturan Escuela de Futbol Inter de Xalapa (EFIX).

Con un evento realizado en sus instalaciones el Presidente Honorario Lic. Pascual Castillo Saut en representación de la familia Castillo Saut recordó los inicios de este proyecto de la mano de sus padres Lic. Pascual Castillo Moctezuma y Lic. María Esther Saut Niño.

Así mismo mencionó el compromiso que asume con este proyecto deportivo ya que uno de los objetivos es “volver a enaltecer el deporte xalapeño. La intención es que la escuela sea un parteaguas para reactivar el deporte en la ciudad mediante las buenas prácticas. Donde el fin sea crear una comunidad que ayude al deportista xalapeño”.

En primer lugar, encontraron una visión compatible con la ideología del proyecto que lideraron y seguirán apoyando el Lic. Pascual Castillo Moctezuma y la Lic. María Esther Saut Niño de la mano del Presidente Deportivo Ing. Alejandro Sosa Jácome.

En consecuencia así como ha sido posible la reactivación de la escuela; al hacer uso de la palabra el presidente deportivo recordó su etapa de jugador en equipo Inter de Xalapa, mencionó.

“Siempre habrá obstáculos, derrotas y momentos difíciles. Pero siempre hay que salir adelante. Son trabajo, compromiso, disciplina, coraje y pasión”.

Eso es lo que quiere transmitir en este proyecto, a su vez hizo énfasis en la importancia de éstas cualidades, de los principios y valores. Por último menciona sus deseo de que el equipo Inter de Xalapa sea de nuevo una de las escuelas más respetadas a nivel local. Regional y nacional .

Como parte del programa se presentó parte del organigrama de la escuela. Presidente Honorario. Pascual Castillo Saut, Presidente Deportivo: Alejandro Sosa Jácome, Coordinador Deportivo. Miguel Ángel Huerta Eslava, Proyección Profesional. Edgar Andrade Rentería y Miguel Cancela García, Vinculación Académica. Gualberto Burgos Martínez, Administración General EFIX. América Jácome Montano Presidenta de academia de Gimnasia “GAOLIX”. Gabriela Olivos Huerta.

Por lo tanto, preocupados también por formar jóvenes con valores. Se presentó al cuerpo técnico que se encargará de formar a los jóvenes que integrarán las distintas categorías.

A continuación, se mencionan.

CATEGORÍA 2017-2016-2015. D.T. Manuel Pelayo Olivo CATEGORÍA 2014-2013: D.T. Arturo Torres Roa.

En la 2012-2011: D.T. Luis Muñoz, CATEGORÍA FEMENIL: D.T. Alejandra Soriano. AUXILIAR CATEGORÍA FEMENIL: Magaly Santiago.

Además la CATEGORÍA SUB 13: D.T. Miguel Huerta Eslava, AUXILIAR SUB 13: Miguel Cancela García.

Mientras que en CATEGORÍA SUB 15: D.T. Armando Hernández, AUXILIAR CATEGORÍA SUB 15: Antonio Quiroz.CATEGORÍA SUB 17: D.T. Alejandro Sosa Jácome, AUXILIAR CATEGORÍA SUB 17: Jafet Acosta, PREPARADOR FÍSICO: Rafael Alarcón DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA: Karen Cancela García, DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA DEPORTIVA: Miguel Muñoz.

En el evento se presentó también, la escuela de Gimnasia GAOLIX a cargo de la presidenta Gabriela Olivos Huerta . Y aprovecharon para mostrar algunas rutinas de actividades.

Por lo tanto. En el evento se realizó una pasarela para mostrar los uniformes que utilizarán los equipos representativos del Inter de Xalapa. Tanto en los entrenamientos, como en los juegos de visitante, de local, pants de viaje, entre otros.

Además el uniforme de visita: blanco con unas franjas diagonales al frente en color azul y negro, short blanco y calcetas blancas.

Finalmente. Como parte de la ceremonia oficial de inauguración se realizó el tradicional “Corte de listón” en las canchas de la Escuela de fútbol. Esto realizado por el Presidente Honorario Pascual Castillo Saut. El Presidente Deportivo Alejandro Sosa Jácome, el Coordinador Deportivo Miguel Ángel Huerta Eslava los responsables de Proyección Profesional Edgar Andrade Rentería y Miguel Cancela García.

