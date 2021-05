Realizan acuerdos delegados de LAFV.

Javier Tello / El Dictamen.

La Liga Amateur de Futbol Veracruz (LAFV), realizó el jueves por la noche una junta con los delegados de los equipos participantes en su primer torneo.

El motivo fue afinar detalles y aclarar dudas al llegar a la mitad del torneo y en víspera de la entrada a la liguilla.

Así lo dio a conocer Francisco Javier Cornelio Zamora vicepresidente de la liga, quien recalcó lo sano del diálogo para poder corregir posibles errores.

Durante la reunión indicó, se trataron temas relacionados al arbitraje, jornada para fichajes, premiaciones, asistencia de jugadores para poder participar en liguilla entre otros.

Sobre el tema resaltó la seriedad e importancia con que se manejarán tanto la liguilla de los primeros 8 equipo clasificados como la del mérito deportivo.

Informó que ambas liguillas tendrán su tripleta arbitral y en el caso de la final de los primeros 8 dijo, buscarán un buen campo neutral para realizar una final de la mejor manera.

El mérito deportivo tendrá también su reconocimiento, premiación, trofeos, medallas, uniformes y convivencia.

Destacó la importancia para los delegados de verificar a los jugadores sancionados listados en su página oficial.

También en la página se dio a conocer la tabla de estadísticas, tabla de goleo y rol de juegos para la jornada 8.

En las 3 primeras posiciones de la tabla figuran los equipos CPV con 21 puntos, Amigos Tax Dos Lomas con 19 y Solumex Buenavista con 18.

Mientras que en la tabla de goleo las primeras posiciones las ocupan Juan Esteban Alonso Chávez de Solumex Buenavista con 17 goles.

Le siguen Omar Jair Cruz Granda de Solumex Buenavista con 13, Diego Francisco Bastarrachea Paredes de Atlético Río Medio con 11 y Antón Iván Enciso de Ñorri Sección 141 también con 11 anotaciones.

La actividad para el domingo 16 de mayo dentro de la jornada 8 será así:

Campo JR 8:00 horas Remes RC vs Atlético Río Medio, 10:00 horas Real Same FC vs Galácticos, 12:00 horas Atlético La Tuna vs Cedral.

En el Campo La Quinta 8:00 horas CDI vs Ortiz Rubio, 10:00 horas CPV vs Aries FC, 12:00 horas Solumex Buenavista vs Deportivo Unión.

Campo Dos Lomas 10:00 horas Amigos Tax Dos Lomas vs Volcanes.

Campo Suterm 8:00 horas Ñorri Sección 141 vs AC Mixtequilla.

Finalmente en Campo Antorcha Campesina 10:00 horas Chivas vs Diablos de Mamakas.

