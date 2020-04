Real Sociedad regresaría a los entrenamientos la próxima semana. Pese a que esta semana el gobierno de España anunció la extensión del confinamiento que impera en el país hasta el próximo 26 de abril, debido a la pandemia de COVID-19 que azota a esta nación; un equipo de LaLiga habría comunicado a sus jugadores que es momento de regresar a los entrenamientos.

De acuerdo a una publicación del diario ‘Mundo Deportivo’, la Real Sociedad se prepararía para reactivar las prácticas en sus instalaciones la próxima semana. Según lo informado por este medio, el entrenador del club, Imanol Alguacil, expresó a sus elementos que desea comenzar con los trabajos de futbol el martes 14 de abril.

Hace aproximadamente 10 días; LaLiga habría enviado un borrador sobre las medidas que deberían implementar todos los equipos de la primera división al reanudar sus actividades. Entre ellas está guardar una sana distancia entre jugadores, cuerpo técnico y personal de la sede que albergue las prácticas.

En caso de que los ‘Txuri Urdin’ retomen sus trabajos la próxima semana se convertirían en el primer conjunto de España que regrese a sus actividades.

LaLiga se suspendió de forma indefinida desde hace casi un mes debido al aumento de casos de coronavirus en este país. Al momento de la súbita detención del campeonato, la Real Sociedad se ubicaba en el cuarto puesto de la clasificación con 46 puntos, 12 menos que el líder de la competencia (Barcelona).

Comunicado oficial de la Real Sociedad🚨🚨

1- No habrá ERTEs.

2- Reducción de un 20% del salario de los jugadores si la temporada no se reanuda, y un 5% de reducción fija.

3- Devolución del 20% de la tarifa de los abonos, se reanude o no la liga.

Orgulloso de este club💙💙

— kape (@Ikerkape1) April 11, 2020