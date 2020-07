Real Sociedad no quita el dedo del renglón por ‘JJ’ Macías.

Reportes desde España afirman que la Real Sociedad, exequipo de Carlos Vela y Héctor Moreno, vuelve a la carga por José Juan Macías para reforzar la delantera este verano.

Macías, quien ya sonó para llegar al conjunto Txuri Urdin el pasado mes de enero para suplir a Willian José -quien finalmente no salió hacia Tottenham- ahora vuelve a interesar al cuadro español.

Según el diario El Desmarque, la Real Sociedad planea firmar uno entre JJ Macías, Nahuel Bustos –ex de Pachuca- o Lazar Samardzic para reforzar su zona de ataque.

El periodista español Jon A. Viñambres reportó en su cuenta de Twitter que el delantero mexicano es el elegido para reemplazar a Wilian José si decide salir de la institución.

Si el traspaso toma forma, Chivas podría perder a su delantero estrella, quien competiría con el sueco Alexander Isak por un puesto en el 11 del cuadro vasco en LaLiga la próxima temporada.

Luis Fernando Tena, técnico de Chivas, pidió a José Juan Macías que no se vaya del equipo , “que se quede un buen rato”, y espera que para la Fecha 2 ya se encuentre en el banquillo ante Santos Laguna, a la espera de salir negativo de COVID-19.

“Tenemos muy buen plantel, un plantel muy unido, una armonía en el vestidor, extrañamos el impulso de nuestra gente. Dile JJ que no se vaya, que no me vaya a abandonar, que se quede aquí un buen rato”, dijo el técnico durante la transmisión especial del Rebaño por el décimo aniversario de su estadio.

Sobre el partido ante León en la Jornada 1 destacó la labor de Salvador Reyes al frente del equipo.

“El partido fue muy duro, te entran los nervios de estar frente a la televisión ahí, hablé con Chava Reyes, pusimos la alineación inicial. Platicamos lo que podíamos hacer en caso de ir ganando o ir perdiendo, pero le dije ‘después lo decides tú’. Es capaz, con experiencia en Primera División, quería que estuviera concentrado en el partido no en el teléfono.

“A la hora del partido no le mandé mensaje ni le llame, nada, ‘ya lo decides tú’. Me concentré en el partido y me entraron unos nervios fuertes. JJ (Macías) nos fue diciendo cómo podíamos neutralizarlo (al León)”.

Pese a tener COVID-19, Luis Fernando Tena no perdió el sentido del humor y señaló de qué forma pudiera definirse al campeón, pero en broma.

“Mitad en serio y mitad en broma, ¿quién va a ser campeón? El que tenga más anticuerpos. Nosotros tenemos cinco jugadores más el técnico (positivos). Y mientras estuvimos en Guadalajara no tuvimos, el único wey que salió contagiado fue el técnico.

“Estamos haciendo inmunidad del Rebaño, ya llevamos cinco y el técnico, tenemos cierta inmunidad y no sabemos por cuánto tiempo, pero parece somos inmunes por un rato”, concluyó Tena.

