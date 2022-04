Real Madrid y Barcelona pueden ser sancionados por UEFA.

Una jueza levantó la prohibición de sanciones para los organizadores de la Superliga por parte de la UEFA.

La titular del juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid, Sofía Gil García, ha estimado la oposición de la UEFA contra las medidas cautelares adoptadas en abril de 2021 en el caso de la Superliga y ha acordado el alzamiento de dichas medidas, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

La jueza se ha pronunciado en este sentido después de la vista celebrada el pasado día 1 con las partes para decidir sobre el mantenimiento de la medida cautelar. Que obligó a la UEFA a archivar los procedimientos disciplinarios abiertos a los clubes Real Madrid, Barcelona y Juventus, que continúan en el proyecto.

La resolución afirma que “no consta mínimamente acreditado que la amenaza e imposición de sanciones a los tres clubes subsistentes conlleve la necesaria imposibilidad de ejecutar el proyecto, cuya financiación es independiente”. Frente al argumento de que estas frustrarían la ejecución del proyecto defendido por las demandantes -A22 Ssports Management S.L. y European Super League Company S.L.-.

“Se insiste en que se frustraría la financiación, pero lo cierto es que los socios y las sociedades demandantes son personas jurídicas independientes y en todo caso. En el momento del desarrollo del proyecto, los intervinientes”. Incluidos las entidades financieras- eran perfectos conocedores de las posibles consecuencias, lo que no evitó la adopción de compromisos de financiación, que no cabe suponer ni presumir que se vean frustrados por las eventuales sanciones”, añade.

La jueza considera “razonable y justificado” el sistema de autorización previa de competiciones alternativas por la UEFA y la FIFA.”En aras a preservar la igualdad de oportunidades de los clubes que intervienen en el mercado deportivo”. Ya que la capacidad económica de los clubes es “muy desigual” y ello influye en las posibilidades reales de desarrollo de una competición”. Sea financiada por los clubes o por terceros, como es el caso.

Agrega que “debe garantizarse el mérito deportivo e igualdad de oportunidades, lo que podría quedar desvirtuado por las evidentes desigualdades económicas entre los participantes”.

“Los ingentes intereses económicos que los partidos de fútbol proporcionan a los clubes, jugadores y directivos suponen un riesgo evidente contra el mantenimiento y defensa de los principios básicos de todo deporte; es necesario preservar los mismos para evitar que prevalezca frente a todos ellos, el referido interés económico”, afirma.

Ante esto la jueza sostiene que “está justificado un mecanismo de control de las competiciones que puedan organizarse. Ya sea mediante una autorización previa de los organismos rectores o por medio de otros sistemas”. Por lo que “cautelarmente no puede estimarse que no sea aceptable el sistema de autorización previa por la UEFA, que no se ha seguido en el presente caso”.

El auto desestima que exista abuso de posición de dominio por parte de la UEFA y de la FIFA por aglutinar funciones comerciales y reguladoras. Como apuntan los demandantes, ni por la organización de competiciones.

Entre sus argumentos para estimar la oposición de la UEFA al mantenimiento de las medidas cautelares. La jueza entiende justificada “la necesidad de instituciones de control. Gestión y organización que deben velar por un sistema acorde con los principios deportivos”.

Lo organizadores de la Superliga recurrirán ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión del juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid que alza las medidas cautelares interpuestas hace un año. Que impedían cualquier acción de FIFA o UEFA contra el proyecto y obligó a archivar los procedimientos abiertos por la segunda a Real Madrid, Barcelona y Juventus.

Fuentes de la Superliga confirmaron a EFE que recurrirán ante la instancia correspondiente, en este caso la Audiencia Provincial de Madrid. La decisión de la jueza Sofía Gil García conocida este jueves. Que ha estimado oposición de la UEFA a esas medidas cautelares tras una vista celebrada el pasado 1 de abril.

