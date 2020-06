Real Madrid va por Marc Roca para la siguiente temporada.

Tiene en la mira a un jugador del Espanyol de Barcelona para reforzar su medio campo el próximo torneo en LaLiga.

Se trata de Marc Roca, quien funge como plan B de los blancos en caso de no poder fichar a Camavinga, a quien el PSG ya contactó para quedárselo. Y eso complica la negociación madridista. Los merengues aún deben finalizar este torneo, donde su preocupación es el estadio para jugar con público .

Desde hace tiempo, la dirigencia encabezada por Florentino Pérez ha seguido al mediocentro francés para darle un refreso a Casemiro. Quien ha carecido de un relevo los últimos años, ya que Federico Valverde, Luka Modric y Toni Kroos han fugido como interiores de presión. Y salida en el conjunto de la capital española, ante esto, el futbolista del Rennes se presentó como la opción de ocupar ese puesto.

El PSG se ha interpuesto en los planes blancos y puso en marcha las pláticas con Camavinga, mientras Rennes se niega a venderlo.

Ya que ha completado su primer año como titular, el club jugará fase previa de Champions League y es parte fundamental en el mediocampo con N’Zonzi y Lea Siliki.

Incluso, el joven francés nacido en Angola ha fungido como interior, tal es el caso del último partido contra Montpellier que ganaron 5-0 en la Ligue 1. y Stephan varió de 4-4-2 a 4-3-3 para mayor soltura.

El caso de Marc Roca para Real Madrid puede ser una buena variante, salvo que Espanyol pide 40 millones de euros por él y eso ha complicado operaciones como con Bayern Munich. Que pagaba 10 menos por la perla catalana.

Roca no estuvo presente los últimos tres juegos de los periquillos, sin embargo, con Machín y Abelardo ha sido el mediocentreo recurrente para la estabilización de la medular.

Real Madrid va por Marc Roca para la siguiente temporada.

Al Espanyol no le ha ido bien en LaLiga, es último lugar. Y en once jornadas debe librar el descenso si no quiere acabar como en la temporada 1992-1993. Cuando finalizareon 17 de la tabla, jugaron promoción contra Racing de Santander y cayeron con global de 1-0 para descender. Al año siguiente subieron y se han mantenido en Primera División.

Síguenos Twitter @ElDictamen en