Real Madrid tiene seis bajas previo a juego ante Levante.

El Real Madrid cerró la preparación de la visita liguera al Levante sin lateral derecho, por las lesiones de Dani Carvajal y Álvaro Odriozola que aumentan a seis el número de bajas. Y con Zinedine Zidane buscando el sustituto en su plantilla entre Nacho Fernández, Ferland Mendy o Lucas Vázquez.

Un inicio de temporada cargado de lesiones dejan a Zidane con seis bajas para visitar al Levante antes del parón por partidos de selecciones en el que intentará recuperar efectivos. A la lesión de rodilla sufrida el viernes por Dani Carvajal se sumó la baja de Álvaro Odriozola por un problema muscular en su gemelo izquierdo.

Zinedine Zidane respondió a la plaga de lesiones que sufre su equipo en el inicio de temporada con un talante optimista. Y defendiendo la profundidad de su plantilla, de la que dijo tiene “mucho talento pero sobre todo muchísimo corazón”.

“Tengo flor de estar aquí, por eso aprovecho cada día y siempre he sido positivo en mi vida, porque me ha dado mucho. Por eso no veo las cosas de forma negativa ni cuando se ponen complicadas las cosas. No nos gusta tener jugadores fuera por lesiones pero de vez en cuando nos toca. Hay que aceptar la situación y no vamos a buscar excusas”. Explicó en rueda de prensa.

En una semana, el Real Madrid perdió por lesión a Toni Kroos, Eden Hazard, Dani Carvajal y Álvaro Odriozola. El técnico francés sacó un trasfondo positivo para lanzar elogios a su plantilla.

Zidane aceptó las lesiones como vienen y no lamentó que dos de ellas sean en la misma demarcación dejándole sin un lateral derecho puro para su equipo titular.

“Son cosas que pueden pasar. No estamos contentos con lo que les ha pasado a Carvajal y Odriozola pero tenemos que jugar con otros jugadores. No podemos buscar excusas”.

Mientras, el brasileño Militao trabajó sobre el césped en su recuperación para estar en condiciones de regresar tras las dos semanas de parón; Mariano Díaz sigue de baja tras ser operado de amigdalitis y en el interior de las instalaciones se tratan de sus lesiones musculares el alemán Toni Kroos y el belga Eden Hazard.

Real Madrid tiene seis bajas previo a juego ante Levante.

Los jugadores disponibles trabajaron a las órdenes de Zidane en la ciudad Real Madrid en una sesión suave en la que ensayaron la definición en acciones de remate tras los partidos en espacios reducidos. Zidane busca un nuevo equipo titular para lograr la tercera victoria consecutiva que asiente a su equipo en lo más alto de la clasificación de LaLiga.

Síguenos en Twitter @ElDictamen