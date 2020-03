Real Madrid se impone a Barcelona y recupera la cima de LaLiga. Real Madrid se llevó la edición 180 del ‘Clásico de España’ al vencer 2-0 a Barcelona y retomó la cima de LaLiga a una semana de haberla perdida a manos de su histórico rival. Con una segunda mitad espectacular, los dirigidos por Zinedine Zidane cortaron una racha de tres juegos al hilo sin victoria y consiguieron su primer triunfo ante los Blaugrana en liga desde octubre de 2014.

Tanto Merengues como Blaugranas regalaron un gran partido a los miles de aficionados que se dieron cita en la ‘Casa Blanca’. La intensidad con la que se vivió el juego fue proporcional a la tensión que se generó en el campo por más de 70 minutos, no era para menos, en juego estaba el liderato de la tabla.

Tras una primera mitad en la que Barcelona dominó a antojo a Real Madrid, Thibaut Courtois se erigió como el héroe de los Merengues al salvar en un par de ocasiones su meta. Tal vez la más importante de ellas fue al minuto 34’, cuando el belga atajó un mano a mano en contra de Arthur, quien no pudo batir al cancerbero de los madrileños.

Después de negarle la anotación al brasileño, Courtois repitió al 38’, cuando Lionel Messi tuvo su oportunidad más clara al disparar de frente al arco, pero su tiro fue bien rechazado por el portero de Real Madrid.

La segunda mitad pareció salida de otro libro, los Merengues se sacudieron el dominio de su contrincante y asediaron el área de los Culés. Al 55’ André ter Stegen realizó uno de los mejores lances del año al sacar un remate de Isco que tenía como objetivo el ángulo superior derecho. El guardameta alemán expulsó milagrosamente la pelota de su portería y ahogó el grito de gol de la fanaticada madrileña.

Al 61’, Isco estuvo cerca nuevamente de abrir el marcador. El español remató de cabeza y superó a ter Stegen, empero, Gerard Piqué se encontró con la bola y detuvo el viaje de esta cuando coqueteaba con la línea. Un par de minutos más tarde, Karim Benzema remató de volea un servicio de Daniel Carvajal, pero el francés voló su disparo a bocajarro.

Al 71’, Benzema abrió para Vinicius, quien ingresó al área por la banda izquierda sin marca; el brasileño alzó la cara, sacó un disparo, que parecía servicio, a primer palo que terminó en las redes tras un ligero desvió de Pique.

La grada de la ‘Casa Blanca’ estalló con la anotación del juvenil jugador. El tanto hizo justicia a Real Madrid, que desde instantes atrás merecía la ventaja.

Barcelona intentó reaccionar después del gol de su rival, sin embargo, ni Messi ni Antoine Griezmann tomaron la batuta de la ofensiva Culé y desaparecieron del campo.

