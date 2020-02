Real Madrid-Manchester City ¿dónde verlo?. Real Madrid buscará dejar atrás los últimos dos resultados que obtuvo en LaLiga y que le costaron ceder el liderato de la clasificación en favor de Barcelona, cuando reciba la tarde del miércoles en el estadio Santiago Bernabéu a Manchester City, actual sublíder de la Premier League.

[email protected] peñistas, nuestro siguiente rival es el Manchester City, en esta ocasión no tendremos convocatoria para este juego.

Este choque reunirá a dos de las mejores plantillas del futbol europeo y a un par de equipos necesitados de resultados.

El juego se disputará en punto de las 14:00 horas (centro de México) y podrá verse a través de la cadena Fox Sports y Fox Sports 2. Asimismo, a través de su plataforma en línea, el duelo se podía presenciar vía streaming por este mismo canal.

"NO HAY UN GUARDIOLA vs. ZIDANE" #ChampionsxFOX El técnico del Real Madrid le echó flores a Pep de cara el partido ante Manchester City:

Los Merengues regresarán a la actividad de la Champions League con dos juegos sin ganar al hilo en España, un empate ante Celta de Vigo (2-2) y una derrota en contra de Levante (0-1). Asimismo, acumula tres partidos sin victoria en sus últimos cuatro compromisos.

Por su parte, los Citizens ganaron el fin de semana pasado ante Leicester City y se afianzaron en la segunda posición de la Premier League, sin embargo; se encuentran a 22 puntos del puntero, Liverpool.

Convocados del Real Madrid para el partido vs Manchester City. #UCL 🔹 https://t.co/plFMsrDQq7

Los pupilos de Josep Guardiola atraviesan un momento complicado tras ser suspendidos por dos años de cualquier competición europea tras ser encontrados culpables de violar el Fair Play Financiero. Esto significa que su cruce ante Real Madrid podría ser el último que tenga en la Champions League por las próximas dos temporadas.

Este partido antecederá al ‘Clásico de España’, el cual se vivirá el próximo domingo en territorio madrileño, cuando Real Madrid le haga los honores a Barcelona, en choque podría definir el rumbo de LaLiga.

Los próximos 5 partidos:

• vs. Manchester City

• vs. Barcelona

• @ Real Betis

• vs. Eibar

• @ Manchester City@realmadrid

— Agente Bernabeu (@agentebernabeu) February 24, 2020