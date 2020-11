Real Madrid derrota a Inter de Milán de último minuto. Real Madrid se mantuvo con vida en la Champions League tras derrotar de manera agónica 3-2 a Inter de Milán. Sobre la hora, Rodrygo (80’) rescató el triunfo para los Merengues, que se complicaron más de la cuenta el partido. Karim Benzema (25’) y Sergio Ramos (33’) abrieron el marcador por los españoles.

Ambos equipos llegaban con la obligación de ganar para mantenerse en la pelea por un boleto a los octavos de final del torneo. Ni Merengues ni Nerazzurri conocían lo que era ganar en la Liga de Campeones antes de este cotejo, por lo que una derrota los dejaría una pobre posición para aspirar a uno de los dos primeros lugares del grupo.

Más forzados por la localía y por apenas sumar un punto tras dos jornadas, Real Madrid se fue al ataque y encontró un par de goles en cuestión de minutos. Al 25’, un error de Achraf Hakimi dejó mano a mano a Karim Benzema, quien no dudó frente a Samir Handanovich y fusiló su meta con un potente y colocado disparo.

Tras dar el primer golpe, los madrileños ampliaron su delantera. En un tiro de esquina, Serio Ramos corrió a primer poste, dejó atrás a su marcador, y con un certero testarazo puso un cómodo 2-0 para los actuales campeones de LaLiga. Sin embargo, los italianos no bajaron los brazos y respondieron de inmediato.

Los 3 puntos que queríamos… y otro más, a la cazuela 🍳. ¡Y van 100 con mi @realmadrid!

The 3 points we wanted and another goal to mark up 🍳. That's 100 now for #RealMadrid!#HalaMadrid pic.twitter.com/Dc612MX618

— Sergio Ramos (@SergioRamos) November 3, 2020