Reabren caso de Joao Maleck y podría regresar a prisión. Joao Maleck recuperó su libertad hace algunas semanas e incluso encontró una nueva oportunidad en el futbol, sin embargo, todo podría dar un viraje muy pronto. El delantero canterano de Santos deberá enfrentar nuevamente a la Justicia en Jalisco, después de que se reabriera el caso por el que estuvo en prisión cerca de 18 meses.

Buscan "castigo ejemplar" para Joao Maleck, con una sentencia mínima de 8 años https://t.co/UfehAA2j7Y pic.twitter.com/fBjxDddDw1 — La Afición (@laaficion) April 21, 2021

De acuerdo a reportes, la Décima Sala del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco determinó reponer el proceso legal contra el jugador por su probable responsabilidad en el asesinato de dos personas en 2019 por manejar a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad.

Buscan sentencia de ocho años para Joao Maleckhttps://t.co/LGws5w0tBU — Futbol Picante (@futpicante) April 21, 2021

“Se hizo una apelación en contra de la sentencia, en la que a Joao se le permitía acceder a los beneficios, pagando reparación del daño y una multa, él podía irse a su casa, salir de prisión. Se puso la apelación en contra de eso y la resolución es que se reabra, para que se analice si se violaron o no los derechos de las víctimas indirectas”, declaró Anuar García, abogado de la parte demandante, en entrevista con ESPN.

Malas noticias para Joao Maleck https://t.co/6TO1Ziuqmb — San Cadilla (@SanCadilla) April 16, 2021

El litigante confirmó que sus representados buscan una nueva sentencia que podría llegar hasta los ocho años de prisión, en el caso de que sea encontrado culpable en este nuevo procedimiento. “(Buscamos) una sentencia donde no tenga beneficios, no puedo hablar de la pena máxima, porque es primo delincuente y la edad que tiene, pero si me preguntaran, no esperaríamos una pena menor a ocho años de prisión”, añadió.

Finalmente, Anuar García adelantó que si no se dicta una nueva sentencia en contra de Maleck van a apelar el fallo.

¡OJO! ⚠️



El tema legal de Joao Maleck podría tener un nuevo capítulo 👀https://t.co/2r29cJyBzC — Esto en Línea (@estoenlinea) April 17, 2021

“En caso de que nos digan sólo sea por la reparación del daño, por las razones procesales que vimos, nosotros vamos a meter un amparo, porque lo que le interesa es que se agrave la pena en contra de Joao, no le interesa el tema económico y tendría el derecho de ir a un tribunal federal, para que ellos resuelvan respecto a las violaciones que encontramos”, finalizó.

La situación legal de Joao Maleck podría cambiar.



La familia de María Fernanda Peña, una de las víctimas del accidente automovilístico que provocó el futbolista, pidió que se reponga el juicio y se le dicte una pena mayor.



(1/2) — 88.9 Noticias (@889Noticias) April 21, 2021

Joao Maleck fue sentenciado a tres años y ocho meses de prisión por estos hechos y recibió una multa de 422,000 pesos. Al no alcanzar los cuatro años de cárcel, el jugador recuperó su libertad y fichó con el club Deportivo Cafessa, que pertenece a la Liga Premier, en diciembre de 2020.

