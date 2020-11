RB Salzburgo reporta un brote de COVID-19 en su equipo. La pandemia de COVID-19 dejó un nuevo club afectado por sus estragos. Este lunes, Red Bull Salzburgo, escuadra de la primera división del futbol de Austria, anunció que seis jugadores dieron positivo en las pruebas que realizaron sus respectivas selecciones de cara a la siguiente jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

Los Toros indicaron que todos sus futbolistas no presentan los síntomas característicos de la enfermedad por el nuevo coronavirus y revelaron que comenzaron un proceso de aislamiento. Asimismo, adelantaron que todos estos llamados fueron anulados de manera automática, por lo que los elementos no podrán disputar ese torneo con sus representativos nacionales.

“Los jugadores, actualmente sin síntomas, se han puesto directamente en autoaislamiento… Todas las convocatorias internacionales de jugadores del Red Bull de Salzburg quedan, de momento, rechazadas”, informó Salzburgo en un comunicado de prensa.

Hasta el momento, Red Bull no ha revelado los nombres de los posibles jugadores afectados por el virus SARS-CoV-2, sin embargo, Noah Okafor es uno de los elementos que fue convocado por la Selección de Suiza, que enfrentará a España esta semana, pero se desconoce si dio positivo en las pruebas.

Six Covid-19 cases found

The players, who are without symptoms, have gone into self-isolation. The rest of our squad have begun a team quarantine according to the prevention concept. In addition, all international call-ups players in the next two weeks have been rejected. pic.twitter.com/CCLu0q1awk

— FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) November 9, 2020