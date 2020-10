Rays y Dodgers inauguran la Serie Mundial 2020. Este martes arranca la Serie Mundial 2020 con un enfrentamiento inédito entre las Rayas de Tampa Bay y los Dodgers de Los Ángeles. Los posibles siete juegos, de ser necesarios, se realizarán en el estadio Globe Life Park, ubicado en Arlington, Texas, la primera sede neutral en la historia del World Series.

The World Series matchup is set 🔥 pic.twitter.com/mAi6D8TOJP

El primer partido dará inicio en punto de las 19:09 horas (centro de México) y será transmitido en nuestro país por ESPN, Fox Sports y Televisa.

Los Dodgers llegan como los grandes favoritos para levantar el título de la Serie Mundial. Los californianos no alzan el trofeo de la MLB desde 1988 y alcanzaron el domingo por la noche por tercera ocasión en cuatro años esta instancia, tras eliminar de manera dramática a los Bravos de Atlanta, en una serie que se fue al máximo de siete compromisos.

Se fijaron los horarios para la Serie Mundial: Rays vs Dodgers https://t.co/kYVZOuwAHn pic.twitter.com/n3Gi0O0kZa

Recargados en una ofensiva espectacular que comanda Mookie Betts, Los Ángeles intentarán acabar con la historia de Cenicienta de Tampa Bay, que peleará por el campeonato de la Gran Carpa con la antepenúltima nómina más barata de las Mayores.

Las Rayas no son obra de la casualidad. Tuvieron el mejor récord de la Liga América (40-20) y ganaron la División Este sobre los poderosos Yankees de Nueva York, a quienes eliminaron en la Ronda Divisional. Tampa Bay puso 3-0 a los Astros en la Serie de Campeonato antes de ver a su rival renacer e igualar la llave.

Pese a esto, la novena de Florida liquidó a Houston el sábado y obtuvo su segundo banderín del joven circuito en 12 años.

Por su parte, los Dodgers, favoritos desde el inicio de temporada a ganar el cetro de la Gran Carpa, cumplieron con los pronósticos al tener la mejor marca (43-17) de la MLB y barrer a sus primeros dos contrincantes de la postemporada. Empero, ante los Bravos, los californianos se vieron como un equipo vencible pero resiliente.

Los Ángeles se fueron abajo 1-3 en la Serie de Campeonato y consumó un regreso poco probable al ganar los últimos tres juegos y eliminar con un jonrón solitario de Cody Bellinger a Atlanta en el séptimo y decisivo encuentro el domingo en Arlington, Texas.

Mañana comienza la Serie Mundial. Obvio, me refiero al béisbol, pelota caliente. Voy Dodgers de Los Ángeles. pic.twitter.com/Nc71ny9qpJ

Los Dodgers no ganan la Serie Mundial desde hace 32 años, racha que podría romperse esta misma semana. Por su parte, las Rayas nunca han sido campeones de las Grandes Ligas en sus 22 años de existencia.

La novena dirigida por Kevin Cash anunció con anticipación a los que serán sus primeros dos lanzadores de la llave.

Tyler Glasnow será el encargado de abrir el juego 1 en contra de los campeones de la Liga Nacional. El pícher derecho tiene marca de 2-1 en cuatro apariciones en esta postemporada y una efectividad de 4.66. En campaña regular, tuvo récord de 5-1 y un promedio de carreras limpias admitidas de 4.08.

Glasnow viene de tener su peor salida de estos playoffs al permitir cuatro anotaciones en seis entradas de trabajo ante los Astros de Houston el miércoles pasado. Esa fue su primera derrota desde el 8 de agosto, cuando cargó con el descalabro contra los Yankees de Nueva York en temporada regular.

Para el segundo cotejo, Tampa Bay confiará en el ganador del premio Cy Young del 2018, Blake Snell. El zurdo tuvo récord de 4-2 y una efectividad de 3.24 en la campaña regular, sin embargo, batalló para pasar de la sexta entrada en todos sus partidos. Esto ha continuado en los playoffs, en donde no ha logrado superar esa barrera.

Snell tendrá un duro emparejamiento ante Los Ángeles, equipo que batea un OPS de .779 ante los píchers zurdo durante 2020.

Mientras que los Dodgers anunciaron que Clayton Kershaw, conocido por sus múltiples fracasos en la postemporada, tendrá la responsabilidad de abrir la Serie Mundial. El histórico lanzador tiene marca de 2-1 y efectividad de 3.32 en tres aperturas durante estos playoffs. De por vida en postemporada, el texano tiene récord de 11-12 y un promedio de carreras limpias de 4.31, muy por encima del 2.43 que tiene en temporada regular.

The 28 we’re saddling up with pic.twitter.com/KgVuNuaKTS

— Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) October 20, 2020