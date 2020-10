Rays repiten la dosis a los Astros y ponen 2-0 la Serie de Campeonato. Por segundo día consecutivo, las Rayas contuvieron a la explosiva ofensiva de los Astros y tomaron una ventaja de 2-0 en la Serie de Campeonato, tras derrotar 4-2 a los actuales monarcas de la Liga Americana. Manuel Margott bateó un jonrón de tres carreras en el amanecer del cotejo y dio una cómoda ventaja a Charlie Morton, quien silenció a los cañoneros de Houston por cinco entradas.

A diferencia del domingo, en esta ocasión, Tampa Bay fue la novena que tomó la ventaja del cotejo, misma que no perdió en toda la tarde. Lance McCullers retiró en ocho lanzamientos a los dos primeros bateadores del inning número uno, pero se metió en problemas y puso a su club en un hoyo del que ya no salió.

Randy Arozarena conectó un incogible y Ji-Man Choi llegó ‘safe’ a base en un error de José Altuve. La nueva oportunidad fue aprovechada por Manuel Margot, quien disparó un tremendo cuadrangular por el jardín central del estadio Petco en la ciudad de San Diego.

La temprana delantera brindó confianza a un de por sí muy motivado equipo de Tampa Bay. La ofensiva de Houston chocó con un viejo conocido como lo es Charlie Morton, quien ganara la Serie Mundial de 2017 con los Astros, y apenas pudieron conectar cinco imparables en el mismo número de entradas sobre el abridor de los floridanos.

El dominante bullpen de los Rays fue bienvenido con un solitario home run sin gente a bordo de Carlos Correa, que recortó la diferencia. Pero los locales administrativos recuperaron la rayita en el ‘lucky seven’ con un panorámico batazo de Mike Zunino, el hombre que marcó la diferencia en el primer encuentro.

Houston soñó con una voltereta en el noveno episodio, cuando Yuli Gurriel, Josh Reddick y Aledmys Días abrieron la tanda con incogibles. Sin embargo, George Springer, conocido por su poder en octubre, no aprovechó la casa llena y roleteó para doble play; lo que sirvió para que Gurriel anotara la segunda carrera del encuentro para los texanos.

⚾ #MLB #Postseason #DatoGEB@Astros no se ha levantado en una serie de postemporada de MLB tras iniciar 0-2:

1997 / 0-3 vs Braves

2001 / 0-3 vs Braves

2004 / 3-4 vs Cardinals

2005 / 0-4 vs White Sox

2019 / 3-4 vs Nationals

2020 / ? vs Rays

Ha sido blanqueado en 3 de 5. pic.twitter.com/K1X4m9X5oK

— GDeportes (@GEBDeportes) October 13, 2020