Rays anuncian a sus dos primeros lanzadores para la Serie Mundial. Las Rayas consiguieron por segunda ocasión en su historia clasificar a la Serie Mundial y deberán enfrentar al súper favorito equipo de Dodgers de Los Ángeles en búsqueda de su primer título de las Grandes Ligas. La novena dirigida por Kevin Cash anunció este lunes a los que serán sus primeros dos lanzadores de la llave.

Rays Name Glasnow, Snell Starters For First Two Games Of World Series https://t.co/HVVOFdPHic pic.twitter.com/Ks8dimpNWg

— MLB Trade Rumors (@mlbtraderumors) October 19, 2020