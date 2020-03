Raymundo Fulgencio habla de su experiencia con Tiburones Rojos. Tras la desafiliación de los Tiburones Rojos en el pasado Apertura 2019, Raymundo Fulgencio quedó ‘desamparado’. En medio de la incertidumbre sobre si seguiría jugando, apareció Tigres para rescatar a la perla jarocha.

En un plantel plagado de talentosos extranjeros, Raymundo Fulgencio se las ha ingeniado para conseguir un puesto. El veracruzano ha sido titular en tres partidos y en ese lapso ha conquistado a la fanaticada regiomontana con su talento.

“Para mi llegar a Tigres es un sueño hecho realidad”, relata Fulgencio en un vídeo colgado por la cuenta oficial de Twitter de los Tigres.

“La verdad es que estar en un equipo como Veracruz donde pasaron muchas cosas que no me imaginaba y llega acá. La verdad no me imaginaba llegar a Tigres”, abundó Fulgencio quien dejó claro la importancia de su nuevo equipo.

“De donde yo soy Tigres es el mejor equipo de México”, lanzó el talentoso veracruzano quien habló sobre lo vivido durante la desafiliación de los Tiburones.

“Cuando sacaron la noticia que se desafilió el Tiburón. En ese momento yo dije ¿Ahora que va a pasar conmigo? ¿Voy a dejar el futbol? ¿Voy a seguir? Mi papá me dijo tranquilo vas a seguir jugando”, relató Fulgencio.

Con la casaca de los Tigres, Fulgencio debutó en la Liga MX en la jornada 5 del Clausura 2020. En aquel partido, Raymundo sorprendió a propios y extraños con sus regates ante las Chivas.

“Para mí era un sueño hecho realidad entrenar con ellos (jugadores de Tigres). Por salir de estadio entre aplausos. Al finalizar el partido, cuando me estaba bañando lloré un poquito”, confesó Fulgencio.

Para Raymundo, quien debutó en el máximo circuito con los Tiburones Rojos en agosto de 2019, uno de sus grandes sueños es jugar con la Selección Mexicana y emigrar al futbol del Viejo Continente.

“Portar los colores de mi país. También es mi sueño jugar en Europa”, sentenció Fulgencio.

