Raúl Sarmiento cree que ya no volverá a narrar futbol. Televisa ha realizado una importante sacudida en los últimos años y ha despedido a algunos de sus comentaristas insignias. Uno de ellos fue Raúl Sarmiento, que durante muchas temporadas narró la Liga Mx hasta que fue víctima de los recortes masivos de empleados que hizo la televisora de Chapultepec.

En entrevista con Apuntes de Rabona, el histórico narrador, conocido por su afición a América, detalló que difícilmente regresará a las cabinas de transmisión e insinuó que probablemente ya haya comentado su último juego de futbol.

“No sé si vuelva a narrar en mi vida, hace muchos años un grupo de narradores que convivíamos mucho decíamos ‘llegando a los 60 años acabamos’ y por varias circunstancias aquí estoy viviendo mis 60 para tal vez decir que hasta aquí llegué narrando”, declaró Sarmiento, quien dejó Televisa en 2019.

A dos años de su partida de la empresa, el colorido comentarista recordó que llegó a Televisa gracias a Juan Dosal. Sin embargo, señaló que en un inicio la oferta económica no lo convenció, pero Dosal intervino para que ganara más dinero.

“Juan Dosal habló con Emilio Diez-Barroso por ese tema y me ubicó porque cubría al América para El Heraldo, me mandó llamar y me dijo que si quería trabajar en Televisa, le dije que sí pero que haría doble trabajo con el periódico por la paga. Se negó, me dijo que con Televisa solo se trabajaba en exclusiva y finalmente me pagaron mucho más de lo que creía”, añadió.

Finalmente, Sarmiento reconoció que experimentó grandes momentos en Televisa, pero se niega a vivir solamente de sus memorias. “Hay muchos momentos inolvidables, pero lo mejor siempre está por venir y no me quedo en el pasado. He ido a Mundiales, a Olimpiadas, he vivido intensamente, pero si me quedo en eso ya no voy a disfrutar lo que viene y creo que aún puedo hacer muchas más cosas”, finalizó.

