Raúl no aclara si entrenará a Real Madrid. Ante la posibilidad de que Zinedine Zidane viva sus últimos momentos al frente de Real Madrid, las miradas comienzan a ponerse sobre el mítico exjugador Raúl. Cuestionado ante los rumores que lo ponen en el banquillo de los Blancos para la próxima temporada, el otrora delantero del club no ocultó su deseo de seguir en el equipo, pero señaló que no es momento de habar de este escenario.

“Soy un empleado del club. Esta es mi casa y aquí es donde quiero estar, donde me siento identificado. Me hice entrenador para estar en mi casa. Pero no es el momento de hablar del futuro de nadie, sino de estar orgulloso de estar aquí”, declaró Raúl González tras un juego del Castilla.

El exdelantero de los Merengues reiteró que no piensa hablar de su futuro en la institución aclaró que se mantendrá entrenando a los jóvenes de la filial de Real Madrid por si el primer equipo requiere a un jugador en el cierre de LaLiga.

”Ahora es el momento de valorar todo eso y ya habrá tiempo para poder hablar del futuro de cada uno. Hoy es para estar orgulloso de mis chicos, el foco debe estar en ellos”, añadió González, quien se quejó por el formato de la temporada de la Segunda B.

Raúl González llegó en la campaña 2019-2020 al banquillo de Castilla y desde entonces ha dirigido 53 partidos y tiene un récord de 21 ganados, 18 empatados y 14 derrotas. El exjugador llevó a la filial de Real Madrid al playoff por el ascenso, pero empató ante Ibiza y quedó eliminado de esta fase.

