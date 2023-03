Raúl Jiménez y Wolves, goleados por Leeds.

El mexicano jugó todo el partido de la Jornada 28 y falló el que hubiera sido su cuarto gol de la temporada.

Con Raúl Jiménez los 90 minutos, Wolves perdió 2-4 ante el Leeds United y se acercó peligrosamente a la zona de descenso en la Jornada 28 de la Premier League.

Jiménez sumó su segunda titularidad consecutiva y se quedó muy cerca de anotar su cuarto gol de la temporada, el primero en liga, pero sigue sin estar fino de cara al marco, aunque aportó en el juego colectivo del Wolverhampton, por eso Julen Lopetegui lo dejó completar el partido.

Leeds, que contó con los estadounidenses Weston McKennie y Brenden Aaronson, se llevó los tres puntos del Molineux Stadium con goles de Jack Harrison (6’), Luke Ayling (49’), Rasmus Kristensen (62’) y Rodrigo Moreno (90+7’).

Wolves descontó vía Jonny Otto (65’) y Matheus Cunha (73’) y terminó el partido con nueve jugadores con las expulsiones de Otto (84’) y Matheus Nunes (90+10’).

El equipo de Raúl Jiménez se estancó en el lugar 13 con 27 puntos, apenas tres por encima de la zona de descenso en la cual está West Ham, Bournemouth y Southampton.

Los partidos de la jortmada 28: Liverpool vs. Fulham, Manchester City vs. West Ham y Brighton vs. Manchester United fueron pospuestos debido a que este fin de semana disputarán los Cuartos de Final de la FA Cup a excepción del Liverpool y West Ham.

Nottingham Forest 1-2 Newcastle United, Chelsea 2-2 Everton, Southampton 3-3 Tottenham, Aston Villa 3-0 Bournemouth y Brentford 1-1 Leicester City.

