Raúl Jiménez y Henry Martín por encima de Chicharito.

Gerardo Martino DT de la Selección Nacional Mexicana dijo que hay jugadores por encima de Javier Chicharito Hernádez y que son los convocados por lo que no le preocupa lo que diga el jugador del Galaxy.

Tras la convocatoria del Tri, Chicharito comentó al otro día que no sabía que había salido la lista para la gira europea por lo que a Martino le cuestionaron sobre este incidente y el entrenador le restó importancia

“Esto es una cuestión de elección, yo me preocuparía si estuviera convocado y él no supiera. Raúl Jiménez, Henry Martín y Alan Pulido eran los que tenían que estar, no me parece nada relevante”, comentó Gerardo Martino.

Aunque en otra respuesta dejó la vuelta del ex Real Madrid al Tri en suspenso, pues: “Ningún jugador pierde posibilidades de estar en la Selección. Hay muchos que estuvieron en la primera (Convocatoria) y ahora no, pero siguen en nuestro panorama”.

Cuestionado por el llamado de Diego Lainez sin tener minutos de juego con el Betis en el futbol español. El técnico argentino aclaró que es un buen jugador, con mucha calidad y a quien hay que “ayudar a crecer” futbolísticamente hablando.

“Queremos tenerlo, entrenarlo, ver de qué manera podemos contribuir, si se puede llamar así, teniéndolo tan poco tiempo y ayudarlo en su crecimiento. El hecho de estar con Selección mayor también da un espaldarazo en lo anímico y no le hace dudar de sus posibilidades, Más allá que no tenga tantos minutos en su club.

“Es un jugador importante y que puede ser mucho más importante, lo que queremos hacer más allá de convocarlo es ayudarle en su crecimiento”, comentó el Tata.

