Raúl Jiménez se convierte en el futbolista mexicano más caro. Los últimos meses, Raúl Jiménez se ha convertido en pilar fundamental de las sonrisas del Wolverhampton. Su gran desempeño no ha pasado desapercibido y en la última actualización del portal especializado Transfermakt, el ‘Lobo de Tepeji’ se convirtió en el futbolista mexicano más caro de la historia.

De acuerdo con la nueva actualización de Transfermarkt, el valor de la carta del mexicano subió un 20 por ciento. El ‘Lobo de Tepeji’ pasó de costar 42 millones de euros a 50 mde.

Además de ser el máximo goleador de los ‘Wolves’ en la Premier League, Jiménez consiguió un nuevo galardón. Raúl se convirtió en el jugador mexicano más caro de la historia. El canterano del América superó a Hirving Lozano, quien llegó a valer 40 mde.

En lo que va del año futbolístico, Raúl ha marcado 22 anotaciones en 43 partidos. Además ha contribuido con 10 asistencias, coronando su mejor época en el Viejo Continente.

Quit is never an option for us/ Rendirse nunca es opción para nosotros, otro gol con dedicatoria especial @danielabassom #BabyAJ 🤰👼🏼⚽️🔶🐺 pic.twitter.com/a5WxwypyGt

— Raúl Jiménez (@Raul_Jimenez9) March 2, 2020