Raúl Jiménez revela cómo superó su dura lesión de cabeza. Raúl Jiménez reveló que no pudo cerrar el doloroso ciclo de su fractura de cráneo, la cual lo marginó de las canchas por alrededor de nueve meses, hasta que marcó nuevamente en la Premier League.

“Desde el momento en que inició la Premier League este año, el ya estar ahí jugando de nuevo ya era un logro increíble para mí, y luego meter gol en ese partido, que fue muy bonito, voy a recordarlo siempre por ser el primero después de lo que pasó. Al final es algo que terminó con lo del golpe en la cabeza”, dijo el Gigante de Tepeji en entrevista con su club.

Jiménez no ocultó que vivió momentos difíciles después de que fue intervenido quirúrgicamente a finales de noviembre de 2020 y resaltó el apoyo de su familia como un pilar para poder salir adelante y regresar a las actividades.

Raúl Jiménez revela cómo superó su dura lesión de cabeza y agradece el apoyo de su familia

“Fue un proceso largo, una etapa difícil, yo creo que para cualquier futbolista es difícil, es complicado, pero supe salir adelante. El apoyo de mi familia, con Dani, pensar en mi hija Arya, todo el apoyo que me brindó también la gente fue una motivación extra para salir adelante”, añadió.

Sobre su estado físico actual, Raúl aseguró que siente bien y que lo importante es que puede ayudar a los Lobos. “Cada vez me siento mejor, ayudando cada vez más al equipo. Me siento bien, me siento contento con lo que he hecho para el equipo, para lo que he ayudado y quiero seguir así y vamos empezando, apenas llevamos la primera parte de lo que va del torneo entonces falta mucho camino todavía”, concluyó.

Raúl Jiménez ha marcado un gol y ha dado dos asistencias desde que regresó a la alineación de Wolverhampton en la presente temporada 2021-2022.

