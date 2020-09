Raúl Jiménez quiere ser tan bueno como Hugo Sánchez.

Raúl Jiménez tuvo desde niño la visión de ser mejor que Hugo Sánchez, una decisión que tomó en la promesa que le hizo a su padre cuando estando en el Santiago Bernabéu viendo los trofeos del Real Madrid, se encontraron la fotografía de ‘Hugol’.

Esta anécdota salió a la luz en una plática con el youtuber Daniel Habif, “tenía yo como 9 o 10 años”. Comentó el jugador del Wolverhampton, “imagínate estar en el Santiago Bernabéu y ver todos los trofeos que han ganado. Las fotos de todos los jugadores, las botas de oro de Hugo Sánchez y si, por cierto, fue algo que en ese entonces lo dices, pero no dimensionas lo que puedes llegar a hacer”.

Y es tal vez esa la razón por la que tiene ese gusto por las ‘chilenas’ y las tijeras, remates de volea, todas esas jugadas las vio desde niño con las anotaciones que realizó el ‘Niño de oro’ con el Real Madrid.

“Incluso me gustaba ser portero”, detalló, ”yo creo que de niño lo que quieres es estar aventándote, por eso tenía mi uniforme de Jorge Campos, de colores”.

Sobre sus jugadas y remates dijo que “era lo que me gustaba estar haciendo en la escuelita del América. Cualquier oportunidad y una chilena o de tijera, volea, de todos esos tipos de remates siempre me han gustado y los he practicado en los entrenamientos”.

Más allá de las jugadas, también hay gustos hasta entre quienes lo han dirigido en su carrera futbolística y aunque señaló que todos son especiales un mexicano es el ganador de su aprecio.

Aunque todos le han aportado algo, destacó que “si me tengo que quedar con alguien yo creo que con ‘el Piojo’ (Miguel Herrera)” destacó. “Con el que viví más tiempo en Primera División, me consolidó”, comentó.

Pero aún reconoció su reto en el equipo. “Fue el que me trajo competencia y a pesar de que eran jugadores de renombre y se supone que iban a jugar. Me mantuvo a mí, gracias a lo que yo también le demostré que podía”.

“Me dio esa confianza, esa consolidación para seguir creciendo”, comentó el mexicano que juega en la Premier League.

Pero entre las anécdotas también recordó a un delantero con quien compartió tres torneos para formar una de las duplas más letales en la Liga BBVA MX.

Christian ‘Chucho’ Benítez de quien dijo, lo ayudó mucho desde el principio y jugaron juntos hasta lograr el título.

“Me acuerdo que los entrenadores decían ‘hay que tener preocupación con estos dos arriba’, fue algo increíble, me daba muchos consejos. El que él fuera el foco me ayudó a mí a estar, los defensas lo marcaban a él”.

“Me decía que yo iba a ser el próximo delantero titular de la selección, que era algo que yo me merecía”, comentó mientras recordaba.

El jugador que sigue siendo un fenómeno en la lucha por la tabla goleadora en la Premier League. Tiene el próximo lunes su siguiente compromiso de la liga de Inglaterra ante el Manchester City.

