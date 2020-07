Raúl Jiménez presume nueva piel de Wolverhampton. Raúl Jiménez, delantero del Wolverhampton, posó con la playera que usará el club en la próxima campaña. Antes los rumores sobre la posible salida del mexicano, esta sería una estrategia para mandar un mensaje sobre su continuidad en el conjunto dirigido por Nuno Espirito Gomes.

Jiménez, que terminó la campaña de Premie League con 17 dianas, fue uno de los protagonistas que usaron los ‘Wolves’ para promocionar su nueva indumentaria en redes sociales. En las imágenes se aprecia al ‘Lobo de Tepeji’ contento y emocionado con los colores amarillos.

Entre los grandes cambios que presenta la nueva casaca de los ‘Wolves’ se encuentran las mangas; que pasaron de ser amarillas a negras con franjas gruesas de un amarillo más oscuro. El cuello también cambió y adaptó una forma tipo ‘V’.

Presenting our new @adidasfootball home kit for 2020/21…#ReadyForRelight

Pre-order now 👉 https://t.co/L0OxSf05C5 pic.twitter.com/YuZHbb3mM6

— Wolves (@Wolves) July 28, 2020