Raúl Jiménez pide a Wolverhampton pensar en grande en la Europa League. Wolverhampton firmó una gran temporada en la Premier League, sin embargo, no alcanzaron a colarse en los puestos que entregan boletos a las competiciones europeas de 2020-2021, por lo que en la reanudación de la actual campaña de la Europa League buscarán su pase a la siguiente Champions League.

"We have to think big. If we think like this – we want to be in the final and win it, we have to go with that mentality and effort – we can achieve it."

Wolves' star striker Raul Jimenez looks ahead to Olympiacos and reflects on the season. #wwfc https://t.co/nYSd3TUTCS

