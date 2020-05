Raúl Jiménez no coronaría a Cruz Azul si el Clausura 2020 se cancela. Aunque los directivos de la Liga Mx no han analizado la posibilidad de cancelar el Clausura 2020 por la pandemia de COVID-19, Santiago Jiménez, delantero de Cruz Azul, declaró que no vería mal que su equipo sea declarado campeón del torneo por ocupar el liderato de la clasificación; en caso de que se decida finalizar anticipadamente el certamen.

Sin embargo, este escenario no cayó nada bien con Raúl Jiménez, canterano de América. En entrevista con ESPN, el delantero de Wolverhampton rechazó que sea buena idea coronar a la Máquina, debido a que falta medio torneo por disputar.

“Darle el título a Cruz Azul no es una opción porque ha hecho méritos, pero falta mucho, van apenas a la mitad de torneo. León estaba atrás y había otros peleando la cima. Debe seguir igual, acá al parecer no hay fechas y se debe jugar todo en un mes, es difícil, es diferente, un poco más largo que en México, pero se puede hacer si todo se maneja bien”, mencionó en SportsCenter.

En ese mismo programa, unas horas antes, el ‘Chaquito’ aseguró que los Cementeros contaban con los argumentos para ser declarados monarcas del Clausura 2020 en la mesa. El atacante indicó que no era lo deseado, pero reiteró que tenían los “méritos” para llevarse el cetro.

“Yo creo que 10 jornadas es muy poco, pero es meritorio también. Aunque sean 10 jornadas, tuvimos rivales difíciles y nosotros estamos en primer lugar por algo. Sería injusto de las dos formas, pero no sé, la verdad, es muy difícil. Me gustaría ser campeón, no sobre la mesa, pero si no queda de otra, nos deberían dar el título”, expresó Giménez.

Al momento del parón del Clausura 2020 por la contingencia sanitaria, Cruz Azul se ubicaba como líder del torneo con 22 puntos, uno más que León, su más cercano perseguidor.

