Raúl Jiménez encabeza campaña para proteger al lobo mexicano. Raúl Jiménez y Wolverhampton encabezan la campaña “Protege a la Manada”, la cual busca la conservación de la especie del lobo mexicano. Esta mañana, fue presentado este programa en la Ciudad de México y el evento contó con la presencia de la embajadora del Reino Unido en nuestro país, Corin Robertson, el director de marketing de los Wolves, Russell Jones, y el director del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Jorge Rickards.

“Yo soy parte de los Wolves de Inglaterra pero no por eso me dejo de interesar en México. El lobo mexicano necesita ayuda y debemos crear conciencia para conservar esa especie que hoy se encuentra en peligro de extinción, es por eso que hacemos un llamado a donar y a crear conciencia. El Lobo es esencial en la armonía del ecosistema y cuidarlo es cosa nuestra”, expresó Jiménez a través de una videollamada transmitida en el banderazo de salida de esta campaña.

Por su parte, el director del WWF aseguró que tras 30 años de extinción en vida libre, se ha logrado recuperar la especia, la cual vio nacer a sus primeras crías en su hábitat natural en 2014.

“En 2014 nacieron las primeras crías tras 30 años de extinción en vida libre. Hemos recuperado a una especie, hemos recuperado al lobo mexicano, hemos logrado reclasificar a esta especie extinta en vida libre”, declaró Rickards.

De acuerdo al WWF, actualmente hay entre 30 y 50 ejemplares del lobo mexicano en vida silvestre y se cataloga a esta especia como una que está en riesgo de extinción. Desde 2011, se han llevado a cabo 12 liberaciones de crías y adultos en la Sierra Madre Occidental.

We have partnered with @WWF_Mexico on a campaign to protect the Mexican wolf, a species with only 50 left in the wild and on the brink of extinction.

Find out more…

🇲🇽🐺https://t.co/GtAK2YWeZT

— Wolves (@Wolves) February 4, 2020