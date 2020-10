Raúl Jiménez desear hacer historia con Wolverhampton.

Raúl Jiménez quiere hacer historia con los Wolves y llevarlos a lo más alto de la Premier League antes de pensar en emigrar a otro club. El mexicano ha renovado contrato y tras ello ha mostrado su felicidad y ganas de trascender en el equipo.

“Estoy muy feliz de haber extendido mi contrato. Estoy dando lo mejor de mí para seguir mejorando, para convertir a los Wolves con mis compañeros en un club importante aquí en Inglaterra. Así que estoy muy feliz de esto y de seguir así”, comentó Raúl para el sitio oficial de Wolverhampton.

Sobre su extensión de contrato con el club comentó: “Cuando sientes desde el principio que eres el hombre importante al frente, sabes que estás en un buen lugar, que serás feliz, así es sencillo tomar la decisión”.

Jiménez tuvo un verano agitado ya que a diario lo ponían en un equipo nuevo luego de haber firmado su mejor temporada en Europa, convirtiéndose así en uno de los goleadores más cotizados del viejo continente.

“Estaba en mis días libres, en mis vacaciones, todos los días me despertaba y estaba en un nuevo club. Pero en esos momentos sólo estaba disfrutando de mi familia, sabiendo que estaba de vacaciones, me sentía bien. Sólo eran rumores, estoy feliz aquí y estoy feliz de estar aquí.

“Siempre tienes que dejar las puertas abiertas para todo, pero no perder la cabeza. Creo que todas las ventanas de transferencias son iguales. Así que me quedé y estoy muy feliz, voy a seguir igual, si me tengo que ir será parte de esto. Somos profesionales, somos futbolistas y es parte nuestras vidas, pero soy muy feliz aquí”.

Raúl tiene muy claros sus objetivos. “Estoy buscando hacer mi propia historia, estoy aquí para seguir ayudando a los Wolves a cumplir nuestros objetivos y en lo personal quiero seguir anotando, haciendo historia en el equipo y seguir trabajando duro para luchar por todo”.

Este lunes los Wolves de Jiménez chocarán contra el Leeds United de Marcelo Bielsa en lo que se espera sea un gran duelo en la Premier League.

