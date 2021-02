Raúl Jiménez confiesa que no recuerda nada tras su fractura de cráneo. Raúl Jiménez está por cumplir tres meses de haber sufrido una impactante fractura de cráneo que lo ha mantenido fuera de las canchas. Debido al fuerte golpe que sufrió en la cabeza, durante el partido entre Wolverhampton y Arsenal, el delantero confesó que no recuerda el evento de su lesión ni los momentos posteriores a su arribo al hospital.

Raúl Jiménez no recuerda todo el accidente y tiempo en el hospital #Deportes #Internacional https://t.co/6QHf2Cbuq5 — Vox Populi Noticias (@VoxPopuliNoti) February 16, 2021

“Sé que estuve en el hospital cinco días, pero no no me acuerdo muy bien. Lo que más recuerdo es cuando fueron por mí al hospital Aria y Dani. Se me nubla, sé que estuve en el hospital, tampoco hay mucho de lo que me pueda acordar”, declaró Jiménez en entrevista.

'Se me nubla'; Raúl Jiménez no recuerda todo el accidente y tiempo en el hospital 😱https://t.co/Pb0GDzL4JY pic.twitter.com/sdSfzodOkp — MedioTiempo (@mediotiempo) February 16, 2021

Acerca sobre el estado en el que se encuentra, el Gigante de Tepeji del Río señaló que sigue al pie de la letra el proceso que le ordenaron los médicos, sin embargo, no habló sobre una posible fecha de regreso a las canchas.

“Sigo con mi recuperación, sigo recuperándome y, siguiendo las órdenes de los doctores, de los fisioterapeutas para poder estar al 100, sigo todavía en ese punto, quiero regresar al nivel en que estaba y superarlo y ese es el siguiente paso”, añadió en la plática con EstiloDF, en la cual participó su pareja Daniela Basso.

🗣️: "Nunca pensé en eso, siempre pensé que iba a regresar, que iba a salir adelante de esto, siempre fui positivo", Raúl Jiménez sobre la posibilidad de retirarse tras la lesión que sufrió en el cráneo🇲🇽⚽. pic.twitter.com/icbOjvUo1c — Duro de Marcar #EnCasa (@DurodeMarcarGDL) February 16, 2021

Por último, Raúl rechazó que haya pensado en el retiro tras su impresionante lesión y señaló que ha mantenido una actitud “positiva” por este desafortunado evento. “Nunca pensé en eso, siempre pensé que iba a regresar, que iba a salir adelante de esto, siempre fui positivo, miré hacia adelante de buena manera con Dani, Aria, gente que está desde lejos pero apoyándome en cada momento, verle el lado positivo a pesar de que es algo malo y sacar lo mejor de eso”, concluyó.

