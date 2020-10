Raúl Jiménez anota en el empate entre Wolverhampton y Newcastle. Raúl Jiménez mantiene su encendido inicio de temporada, pero, pese a su gol, Wolverhampton no logró vencer como local a Newcastle y se conformó con un empate agónico a una anotación. El mexicano lanzó su aullido al minuto 80 y parecía que eso bastaría para que los Lobos se llevaran el triunfo, sin embargo, sobre el final del juego, Jacob Murphy (89’) igualó los cartones.

FT | #WOL 1-1 #NEW

Jacob Murphy's late free-kick cancels out a second-half Raul Jimenez strike and the points are shared. #WOLNEW

⏱🐺 pic.twitter.com/x4i48I9mUR

