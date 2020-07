Raúl Jiménez anota en el empate de Wolverhampton y Burnley. Raúl Jiménez anotó su gol 17 en la actual temporada de la Premier League, sin embargo, Wolverhampton no pasó de un empate de último minuto ante Burnley y se alejó en la lucha por alcanzar un lugar en la próxima edición de la Champions League.

FT | #BUR 1-1 #WOL

It's late heartbreak for Wolves as a 96th-minute penalty earns a point for the hosts. #BURWOL

⏱🐺 pic.twitter.com/clCwpTFjVa

— Wolves (@Wolves) July 15, 2020