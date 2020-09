Raúl Jiménez anota autogol en la derrota de Wolverhampton. Wolverhampton y Raúl Jiménez tuvieron una semana de pesadilla al caer el domingo por goleada (0-4) ante West Ham United. El delantero mexicano de los Wolves se fue en blanco en el ataque, pero no así en su propia meta. Jiménez marcó un autogol tras desviar la pelota con su hombro derecho en un cabezazo de Tomas Soucek y puso el 3-0 parcial en favor de los Hammers.

