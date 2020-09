Raúl Jiménez agradece el premio que ganó en Wolverhampton. La gran temporada de Raúl Jiménez con Wolverhampton le valió ser el ganador del jugador más valioso de 2019-2020 para los Wolves. Este premio le fue entregado tras ser votado por sus compañeros de equipo. Ante este reconocimiento, Rulo agradeció el galardón al resto de los integrantes de los Lobos y aceptó que todo se lo debe a ellos.

Player of the season! I won this award because of all of you, thank you for your support. I will always do my best to keep improving/ Jugador de la temporada, este premio es gracias a ustedes, gracias por su apoyo. Siempre daré mi maximo para seguir mejorando 🏆⚽️🔶🐺 pic.twitter.com/3LyD5AWaiI

— Raúl Jiménez (@Raul_Jimenez9) September 5, 2020