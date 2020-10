Raúl Guzmán se reporta bien de salud tras accidente en Spa.

En la penúltima ronda de la temporada del Lamborghini Súper Trofeo Europa, el mexicano Raúl Guzmán sufrió un fuerte y aparatoso accidente en la carrera dos celebrada en Spa-Francorchamps, Bélgica, del que afortunadamente salió sólo con golpes.

La jornada de Bélgica de Súper Trofeo Europa, que se desarrolló el viernes 23 y sábado 24 de octubre, fue parte del programa de las de 24 Horas de Spa, escenario donde Raúl Guzmán y su coequipero Milos Pavlovic habían logrado el cuarto lugar en la carrera uno, el viernes, y el sábado sobrevino el accidente, cuando pilotaba Raúl, luego de un reinicio de la competencia dos.

Afortunadamente, no obstante, lo aparatoso y grave del choque, el piloto del equipo Target Racing al mando del Huracán EVO #41 Target Racing/Auténtico Corajillo/E-toys/ Garvi Inmobiliaria/Cosimex/Safe Refacciones salió bien librado, únicamente con golpes y moretones en diversas partes del cuerpo y una herida abierta en el tobillo de la pierna izquierda, sin más consecuencias.

Aquí las palabras de Raúl Guzmán:

“La verdad es que estoy agradecido de salir solamente con una pierna muy lastimada y moretones en el cuerpo. El accidente pudo haber terminado mucho peor”.

“La verdad es que fue algo muy fuerte y también estoy muy agradecido con Lamborghini que tiene un coche muy fuerte para este tipo de accidentes. Resistió perfectamente, el auto hizo el trabajo que tenía que hacer: destrozarse en pedazos pero que el piloto estuviera bien. Y bueno, fue lo más importante”.

Finalmente “estoy agradecido con el equipo médico que me llevó al hospital donde me dieron todos los tratamientos. Ahora sí que me considero una persona muy suertuda, estoy muy agradecido con Dios de salir de esta y contarla. Ahora lo que resta es seguir un tratamiento, reposar y lo más rápidamente posible tratar de volver a las pistas, que es el objetivo”.

