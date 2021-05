Raúl Guzmán obtiene podio en el Circuito Paul Ricard.

El mexicano Raúl Guzmán logró el tercer lugar en el primer heat de la jornada de Lamborghini Súper Trofeo que se disputa en el Circuito Paul Ricard, segunda fecha puntuable del campeonato, al lado de su coequipero, el neerlandés Glenn van Berlo.

Precisamente fue Van Berlo quien tomó el primer turno de la competencia, haciéndolo desde el tercer puesto de la parrilla de largada, enfrentando seria rivalidad con sus oponentes en plena recta y en la primera curva de la pista, en una situación en la que se preveía que perdería varías posiciones.

Sin embargo, el joven Van Berlo conservó la calma y pudo hacer frente al compromiso, conservando la posición, en la que rodó –por cierto- la mayor parte de su stint, en competencia pactada a 50 minutos en la pista de 5.842 kilómetros de largo.

Ya en el turno de Raúl Guzmán, este salió a pista en la quinta posición, perdiendo posiciones en la detención; no obstante, el originario de Zapopan, México, se mantuvo peleando tramo a tramo en el circuito de Le Castellet, pese a que el auto #41 del Target Racing-Garvi-E-Toys-Mr. Tempo-Cosimex-Auténtico Corajillo se mostraba sin empuje.

Pero el corredor mexicano nunca se dio por vencido, manteniéndose vuelta a vuelta sobre la pista. Aunque de pronto viéndose superado por pilotos como Max Weering. No obstante, Raúl no bajó la guardia y siguió giro a giro la lucha, en su afán de no abandonar y sumar algunos puntos.

Y eso le dio recompensa, ya que al final hubo sanciones que le permitieron el tercer lugar y, por supuesto. Celebrar en el podio al lado de su compañero Glenn van Berlo.

“La verdad la carrera fue un desastre. Sobrevivimos cómo nos fue posible, porque algo le pasó al auto, no teníamos nada de ritmo. Estoy sorprendido de que pudiéramos terminar la competencia”, dijo un exhausto Raúl Guzmán.

“Tenemos mucho trabajo esta tarde y noche para comprender qué le sucedió al auto y esperemos que se solucionen los problemas. De cual manera, nuestro objetivo está en salir a pelear y capturar la mayor cantidad de puntos posible”, señaló Guzmán.

Este domingo se negociará la segunda carrera programada de esta fecha dos del Campeonato Lamborghini Súper Trofeo. Y el mexicano partirá desde el tercer cajón de la parrilla de largada.

