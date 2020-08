Raúl Guzmán gana el Lamborghini Súper Trofeo Europa.

En primer lugar el mexicano Raúl Guzmán y su coequipero Milos Pavlovic se llevaron un gran triunfo en la primera carrera de la ronda uno del Lamborghini Súper Trofeo Europa que abrió su temporada 2020 en el trazado de Misano, en Italia.

Raúl Guzmán, a bordo del #41 Target Racing/Autentico Corajillo/E-toys/ Garvi Inmobiliaria/Cosimex/Safe Refacciones que comparte con el serbio Milos Pavlovic, fue el encargado de largar la competencia, luego que ayer terminaran ubicados en segundo sitio en la última práctica de la serie y hoy por la mañana calificaran sextos para las carreras 1 y 2 de este fin de semana.

Así las cosas, tras los primeros 20 minutos, Raúl se mantuvo peleando a lo largo de la pista del Misano World Circuit Marco Simoncelli, de 4.2 kilómetros de longitud, consiguiendo avanzar en los últimos momentos de su participación hasta el cuarto sitio, cuando cedió el volante a su coequipero, Milos Pavlovic, cuando restaban unos 23 minutos de la contienda pactada a 50 minutos.

Ya en el volante, el serbio hizo un trabajo impecable peleando por conservarse en el top-3, pero poco antes de los 6 minutos restantes se colocó segundo y cuando quedan dos minutos en el reloj pudo pasar al puntero, en una gran maniobra, para cruzar primero la meta.

Con esto, la dupla Guzmán/Pavlovic obtienen el primer triunfo del año del campeonato y dese ya se levantan como los más serios aspirantes al título del campeonato 2020 Súper Trofeo Europa.

Mientras que todavía resta un heat de esta primera ronda y tanto el mexicano como el serbio dicen que están listos para pelear por más puntos.

Además “estoy sin palabras. Ha sido una carrera increíble, pues largamos en el sexto puesto y de ahí a la victoria”.

En consecuencia “no hay mejor manera que este comienzo de temporada. Muy buen pit-stop y de locura el final de carrera de mi coequipero Milos Pavlovic. Gracias a mi equipo Target Racing y a todos los involucrados por el increíble trabajo”.

Finalmente. Resultados Carrera 1 Súper Trofeo Europa

Fecha 1, Misano

1 – Guzmán-Pavlovic – Target – 31 giros

2 – Postiglione-Galbiati – Imperiale – 0″486

3 – Balthasar-Paverud – Leipert – 1″187

4 – Basz-Lewandoski – VS Racing – 7″434

5 – Boccolacci-Gilardoni – Oregon – 11″899

6 – Rossel-Di Folco – Target – 12″916

7 – Stoneman – Bonaldi – 15″783

8 – Liddy-Cecotto – GSM – 17″222

9 – Van der Host-Spinelli – VS Racing – 39″592

10 – Weering – Kraan – 44″203

11 – Rattenbury-Pujeu – Leipert – 44″912

12 – Fioravanti-Bontempelli – Oregon – 46″730

13 – Parhankangas-Spinelli – VS Racing – 1’00″262

14 – Eskelinen-Niskanen – Leipert – 1’15″381

15 – Formanek-Knoll – Micanek – 1’34″965

16 – Mantovani – Target – 1 giro

17 – Gosselin-Fascicolo – Boutsen Ginion – 1 giro

18 – Leimer-Jenny – Autovitesse – 2 giros

19 – Wagner-Dvoracek – Micanek – 2 giros

20 – Fabri – Imperiale – 2 giros

21 – Lechmann – Konrad – 2 giros

22 – Schwartz-Konrad – Konrad – 2 giros

23 – Wagner-Spiliopoulos – Leipert – 3 giros.

