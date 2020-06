Raúl Gudiño y Gallito Vázquez podrían salir de Chivas. Ricardo Peláez, director deportivo de Chivas, reconoció que José Juan Vázquez y Raúl Gudiño solicitaron salir de Guadalajara por la falta de actividad que tuvieron en el pasado torneo. El directivo del Rebaño Sagrado indicó que en caso de no lograr colocarlos en algún otro club, los elementos estarán contemplados por Luis Fernando Tena para el Apertura 2020.

“Realmente pueden ser bajas (Raúl) Gudiño y el ‘Gallito’ (José Juan Vázquez), porque ellos se han acercado y me han manifestado su deseo de jugar y tener más participación, pero pueden quedarse en caso de no haber un ofrecimiento importante para el jugador y la institución, ellos tienen el deseo de quedarse y competir y ser campeones, así estamos con ellos dos específicamente, el ‘Gallito’ y Gudiño, están esperando si hay un ofrecimiento importante para ellos y para la institución, de no darse lo jugadores se quedan muy contentos”, declaró en entrevista con el departamento de prensa de los Rojiblancos.

Durante la entrevista, Peláez descartó que las Chivas estén en búsqueda de un nuevo portero. Asimismo, rechazó los rumores en torno a un posible regreso de Carlo Salcedo al club y las salidas de Isaac Brizuela y Cristian Calderón a Tigres.

José Juan Vázquez llegó en el Clausura 2020 a Guadalajara para comenzar su segunda etapa en el conjunto tapatío. El mediocampista apenas vio acción en cuatro partidos y disputó 101 minutos. Por su parte, Raúl Gudiño perdió la titularidad de la portería y solamente jugó cuatro compromisos con el Rebaño Sagrado en la temporada 2019-2020.

