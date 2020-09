Raúl Gudiño no garantiza seguir en Chivas. Raúl Gudiño recuperó la titularidad con Guadalajara hace algunas semanas, después de que Víctor Manuel Vucetich decidiera sentar a Antonio Rodríguez por una seguidilla de errores, pero ni su vuelta al arco del Rebaño Sagrado sería suficiente para que se comprometa a continuar con el club jalisciense.

Raúl Gudiño no asegura su futuro en Chivas 😱https://t.co/DHesKUd49L — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 29, 2020

En conferencia de prensa, el portero señaló que está en pláticas con la directiva del equipo para analizar su futuro, empero, no confirmó que pueda continuar con los Rojiblancos más allá de la vigencia actual de su vínculo con la escuadra tapatía.

🎥 Raúl Gudiño no garantiza su continuidad en Chivas. “Es una decisión que se tomará en su momento. Ahora estamos aquí, siempre voy a defender a muerte la camiseta que traigo puesta y ahora traigo la de Chivas, es por la que trabajo y por la que me muero”. @ASMexico @US_diarioas pic.twitter.com/5C5mgJMYd2 — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) September 29, 2020

“Apenas estamos en pláticas con Ricardo Peláez, pero todavía no sabemos qué vaya a pasar, veremos qué se presenta en un futuro. Ahorita estoy en Chivas, estoy muy contento y veremos qué se presenta para futuro. Me queda todavía un tiempito”, expresó Gudiño.

Pese a su nula actividad al comienzo de la campaña, Raúl fue convocado por Gerardo Martino a los microciclos de la Selección Mexicana, situación que señaló como “motivante” para no caer en lo anímico y poder pelear de nueva cuenta por la titularidad con Guadalajara.

#LigaMX Raúl Gudiño concedió que el torneo de Chivas no ha sido el esperado https://t.co/dz5CmaerJp pic.twitter.com/LsFu7Ofhhr — Fútbol de Primera (@fdpradio) September 29, 2020

“A mí se me requería en Selección y yo iba, me mantenía en forma para estar ahí. Te causa que no sabes ni qué onda, todos lo pensamos, pero para mí es una gran motivación que me tomen en cuenta y estén al pendiente. Me toca no aflojar, fue un momento difícil para mí y me mantuve fuerte mental y físicamente, me mantuve en línea para seguir siendo considerado”, añadió.

Guadalajara deberá decidir el próximo torneo si mantiene a Raúl Gudiño y Antonio Rodríguez o si prescinde de uno para garantizar el puesto a alguno de sus guardametas.

