Raúl Gudiño iría como titular con Chivas.

En Chivas se espera un cambio en la portería de cara a la Jornada 10 del Guard1anes 2020 BBVA MX frente al Necaxa. Y es que Raúl Gudiño entrenó con el cuadro titular del Rebaño este jueves.

Raúl Gudiño no cuenta con minutos en lo que va del semestre, los nueve partidos que suma el Rebaño han sido con Toño Rodríguez en la portería.

Si bien José Antonio Rodríguez apenas ha recibido siete goles en contra, que hace a Chivas la tercer mejor defensiva del torneo. El error que tuvo frente al Querétaro y que incluso se llevó una crítica por parte del histórico Zully Ledesma, fue el último de una serie de fallas que mostró en lo que va del torneo.

Raúl Gudiño no juega en la Liga BBVA MX desde el Apertura 2019, cuando el Rebaño perdió en casa 2-4 frente a los Tuzos del Pachuca el 24 de septiembre de 2019; es decir, casi un año después reaparecería en la portería rojiblanca.

Por otro lado, Oribe Peralta, delantero de Chivas, dio su sentir tras superar el coronavirus y volver a la actividad con el Rebaño. Además de confesar la etapa complicada que vivió.

“Tenemos que seguir disfrutando la vida, no sabemos cuándo se termina. Fue un tema complicado ya que, en mi caso, psicológica y emocionalmente, no quería contagiar a mis hijos y esposa. A pesar de que tuve muchos síntomas, lo que importaba era que mi familia estuviera bien, no se contagió ninguno y ahora estoy al 100 por ciento”.

El “Cepillo” refirió que su labor siempre será por la mejora del equipo, incluso si no le toca estar dentro del terreno de juego.

