Raquetas veracruzanas brillan en Macro Regional. Veracruz tendrá representación en los Juegos Estatales CONADE 2020 luego de que los cuatro equipos lograron su calificación durante el MacroRegional de la Zona D de Tenis de Mesa que se realiza en el Centro de Raqueta de la Ciudad Deportiva Leyes de Reforma.

Las categorías Sub 15 y las Sub 18, en ambas ramas, son los equipos que lograron su pase a los Juegos Nacionales tras dos días de competencia donde los veracruzanos de la Sub 15 tuvieron que enfrentar a Chiapas, Puebla, Quintana Roo y Yucatán.

En la Sub 18 varonil se enfrentaron a Chiapas, la UNAM, y Quintana Roo; en tanto que en la femenil tuvieron de rivales a Quintana Roo y Yucatán.

La categoría Sub 15 definió el primer lugar de sus respectivos grupos ante Yucatán; la rama varonil enfrentó a los peninsulares en el último duelo y perdieron 3-2 para quedarse con el segundo lugar; por su parte, la rama femenil pese a que ganó su último compromiso ante Quintana Roo, la derrota un juego antes frente a Yucatán, las dejó en la segunda posición. De esa manera obtuvieron el pase por equipos, y por consecuencia en Singles y Dobles, a los Juegos Nacionales CONADE 2020.

En lo que respecta a la categoría Sub 18, las dos ramas se quedaron en la tercera posición lo que fue suficiente para lograr su calificación a los Juegos Nacionales CONADE 2020 tanto en equipo como en Singles y Dobles.

Raquetas veracruzanas buscarán arrasar en CONADE 2020

Al concluir las competencias de este sábado, se llevó a cabo la ceremonia de premiación. La actividad continúa este domingo con clasificaciones para los jugadores cuyos equipos no se ubicaron en los tres primeros lugares de la ronda de los dos primeros días de actividades.

EQUIPOS GANADORES

SUB 15 VARONIL

1.- YUCATÁN

2.- VERACRUZ

3.- CHIAPAS

SUB 15 FEMENIL

1.- YUCATÁN

2.- VERACRUZ

3.- QUINTANA ROO

SUB 18 VARONIL

1.- YUCATÁN

2.- CHIAPAS

3.- VERACRUZ

SUB 18 FEMENIL

1.- QUINTANA ROO

2.- YUCATÁN

3.- VERACRUZ

SUB 20 VARONIL

1.- QUINTANA ROO

2.- YUCATÁN

3.- UNAM

SUB 20 FEMENIL

1.- YUCATÁN

VERACRUZ SUB 15 FEMENIL

Natalia Domínguez Isabela Panes

Ana Valencia María Belén Razo.

Entrenador Juan Gutiérrez Pulido

VERACRUZ SUB 15 VARONIL

Rogelio Castro Joshua Acevedo

Rodrigo Ballesteros Erick Olano.

Entrenador Joel Rodríguez

VERACRUZ SUB 18 FEMENIL

Aline Luna Yolotzín Hernández

Yahaira Vázquez Ariana Flores.

Entrenador Luis Fernando Viveros Santos

VERACRUZ SUB 18 VARONIL

Rolando Camarero Ángel Alexis

Hugo Rivera Erick Alcántara.

Entrenador Sergio Cárdenas

