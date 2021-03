Ramos: Si Messi llegara al Real Madrid le prestaría mi casa.

Larga charla la que sostuvo el capitán de los ‘Merengues’ con Ibai Llanos, donde habló de su futuro y de la salida de Cristiano Ronaldo.

Sergio Ramos tuvo una interesante entrevista con el streamer Ibai Llanos en su canal de Twitch. Entre los temas más destacados del defensa de Real Madrid, está la rivalidad que tiene con el FC Barcelona:

“Mi satisfacción aumenta con las derrotas del Barça. Es un rival directo y te puede poner las cosas difíciles”, declaró. Además, reconoció que a pesar de darle gusto no es algo que le de risa, ya que es algo que también le puede pasar al Real Madrid y considera que siempre se debe mostrar respeto al rival.

Ibai Llanos, también le preguntó si en algún momento él estaría dispuesto dejar el Real Madrid por ir al Barcelona, a lo que contestó:

“No hay opción de que jamás llegue al Barcelona. Sin importar lo que me paguen. Hay cosas en la vida que no las compra el dinero. Así como Iniesta, Messi, o Xavi no llegarían al Real Madrid. Raúl y yo no habríamos ido al Barcelona”.

A pesar de esto, Sergio Ramos reconoció que si Messi llegara al Real Madrid él mismo le prestaría su casa al argentino, para que se quede los primeros días, añadió que es un jugador que suma mucho y es alguien a quien respeta.

Un tema que generó mucha polémica en su momento fue la salida de Cristiano Ronaldo del cuadro merengue, a lo que reconoció lo siguiente:

“No me sorprendió la salida de Cristiano del Real Madrid. Fue algo en lo que perdió Cristiano y perdió el Madrid. Yo no lo hubiese dejado ir, son relaciones que tienen que ser casi de por vida”

Sobre su futuro, el central reconoció que le gustaría jugar por lo menos 5 años más en el máximo nivel y dice estar en su mejor momento. Además, comentó que no se le debería juzgar a los jugadores por su edad, sino por el nivel que muestren y reconoció que le gustaría seguir siendo contemplado por la Selección de España:

“Si Luis Enrique me considera para la Eurocopa iría encantado. Siempre es un orgullo representar a tu país en las competencias más importantes, ya sean mundiales, etc.”.

Entre otros temas, los seguidores de la entrevista en vivo le preguntaron cuál ha sido el mejor compañero en la central que ha tenido, a lo que contestó que Piqué y Pepe, con todo respeto a todos los compañeros que ha tenido.

Por último, reconoció que más allá de ser defensor hay una posición en específico en la que le gustaría jugar.

“Si no hubiera jugado de defensor me hubiera gustado ser delantero, en su momento con Ancelotti lo hablé. Con Zidane tengo esa esperanza, arriba me siento bien también”.

