Ramos, Donnarumma y Haikimi fuera de convocatoria.

Los refuerzos parisinos no jugarán el primer amistoso contra el Augsburg por decisión de Pochettino.

Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi y Georginio Wijnaldum. No han sido convocados por el Paris Saint-Germain para el amistoso de este miércoles contra el Augsburg en Orleans. De cara al inicio de la Ligue 1.

El mejor jugador de la Euro 2020 , Gigio Donnarumma, y Wijnaldum se acaban de integrar al equipo luego de su participación en la justa europea. El exMadrid no está apunto y Hakimi apenas volvió con la plantilla tras una infección de coronavirus.

Ramos viene de una lesión que le ha costado mucho en la parte física, por lo que Mauricio Pochettino no ha querido arriesgar ya que aún no ve al defensor español en su máximo punto físico, quien por lo mismo no fue a la Euro 2020.

Alaba es presentado y hereda el 4 de Ramos en Real Madrid

Los Bucks campeones de la NBA tras vencer a Suns

Sergio se perdió la mayor parte de los partidos del Real Madrid este 2021. Lo cual le costó el lugar en la Eurocopa con España, que finalmente fue eliminada por Italia en las semifinales por la vía de los penales.

El PSG ha jugado dos encuentros a puerta cerrada en su casa, primero contra Le Mans y luego ante el Chambly. El primero duelo lo ganó 4-0 y en el segundo empató a dos goles. Ambos se consideran como interescuadras y ante el Augsburg jugará su primer encuentro de pretemporada como tal.

Ramos, Donnarumma y Haikimi fuera de convocatoria.

En la convocatoria, junto a Mauro Icardi, Keylor Navas, Julian Draxler, Idrissa Gueye. Y Thilo Kehrer figuran canteranos parisinos en su mayoría, ya que tampoco han vuelto las estrellas mundiales como Kylian Mbappé o Neymar.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen