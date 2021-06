Ramos aceptó oferta del Madrid, pero fue demasiado tarde.

El central reveló que cuando acordó lo que el club le puso en la mesa, la oferta había caducado.

Sergio Ramos dio a conocer su versión sobre la salida del Real Madrid , dejó claro que su adiós no se debe a razones económicas y que tras una largas negociaciones, cuando aceptó la oferta que tenía sobre la mesa por un año con rebaja salarial, el club le comunicó que había “caducado” y se debía marchar.

“El club me hace una oferta de un año con bajada de salario, quiero recalcar y dejar bien claro que el dinero nunca fue un problema, el presidente de mi boca ya sabía los últimos meses que lo mío no fue económico.

“Era un tema de años, me ofrecían uno y yo quería dos por tranquilidad. Era lo único que he pedido”, manifestó Sergio Ramos en su rueda de prensa de despedida.

Sergio Ramos del Real Madrid con lágrimas en los ojos

OFICIAL: Buffon vuelve al Parma de la Serie B

“Llegados a este punto, en esta situación, en las últimas conversaciones acepto la oferta con la bajada de salario y se me dice que ya no hay oferta, dentro de un plazo hasta el 30 de junio que sigo siendo jugador del Real Madrid.

“Se me comunica que aún habiendo dado el ok a la última oferta que había sobre la mesa, tenía una fecha de caducidad y yo no me había enterado”. Añadió Sergio Ramos en el día de su adiós como jugador merengue.

Sergio Ramos jugó 671 partidos en 16 temporadas con el Real Madrid , marcó 101 goles y conquistó 22 títulos. Entre los cuales destacan cuatro UEFA Champions League.

