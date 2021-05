Ramos acepta que no está para jugar la Euro2020.

El capitán de la Selección de España se sincera con un mensaje respaldando la decisión de Luis Enrique.

Sergio Ramos aseguró que es duro no jugar la Euro2020 y defender a la Selección de España, pero también dejó claro que debe ser honesto y sincero, recuperarse y regresar al cien por ciento para estar bien con su club y volver a ser llamado a la Selección.

Luego de que Luis Enrique dejara fuera de la Euro2020 a Sergio Ramos, el capitán de la Selección Española publicó un mensaje a través de sus redes sociales en donde deja claro que no está en las mejores condiciones físicas.

“He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al cien por ciento con el Real Madrid y la Selección. Pero las cosas no siempre salen como uno quiere.

“Me duele no haber podido ayudar más a mi equipo y no defender a España pero, en este caso, es mejor descansar. Recuperarse bien del todo y, el año que viene, volver como lo hemos hecho siempre. Duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero.

“Y ojalá hagamos una gran Eurocopa. Animaré como uno más desde casa. ¡Un saludo grande a todos y siempre Viva España y Hala Madrid!”, cerró Ramos.

Con la Selección de España, Sergio Ramos suma 180 partidos y es el jugador con más encuentros en la historia. Ha disputado cuatro Copas del Mundo y tres Eurocopas, ganó las justas europeas en 2008 y 2012, además del Mundial de Sudáfrica 2010.

