Ramón Ramírez renuncia al Atlético Ensenada.

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, Ramón Ramírez explicó su salida del equipo fundador de la LBM.

“La Dirección Deportiva de un club de futbol, sin duda alguna, es parte medular para cumplir con los objetivos planeados. Así como anuncié el pasado 22 de abril que con seriedad y responsabilidad me incorporaba como Director Deportivo del Club Atlético Ensenada, de la Liga de Balompié Mexicano, hoy desafortunadamente precisamente por no tener esas condiciones para una correcta gestión deportiva, me veo en la necesidad de hacerme a un lado de esta organización”, inicia el comunicado emitido por el ex jugador de la Selección Mexicana.

Ramírez detalló que una de las razones por la cual deja la dirección deportiva del Atlético Ensenada es por la ‘falta de seriedad’ y las pocas condiciones para ejercer su puesto.

“A pesar de no haber recibido remuneración alguna a la fecha, que aclaro, no es la principal causa, la Dirección Deportiva, entre muchas otras cosas, requiere de planeación, trabajo en equipo, pero principalmente de seriedad, condiciones que desafortunadamente no se dieron”, explicó Ramírez.

De esta forma, el ex seleccionado nacional pone fin a su fugaz paso en Atlético Ensenada. Sin embargo, pese a la desastrosa experiencia, espera poder compartir su conocimiento en otra institución deportiva.

“Así como cuando jugaba profesionalmente, mi pasión por el futbol sigue intacta y espero muy pronto poder aportar al fútbol mexicano mi experiencia y conocimientos para regresarle a este hermoso deporte todo lo que me ha dado”, finalizó Ramón Ramírez.

Hasta el momento el Atlético Ensenada no ha emitido ningún comunicado al respecto, apenas el día de ayer Ramón Ramírez apareció en un video del club donde aseguraba que el cuerpo técnico, así como algunos miembros del equipo y de la directiva ya se encontraban en la ciudad contentos y comprometidos con el nuevo proyecto, además invitaba a los talentos locales a las visorías para poder integrarse a la plantilla.

INFORMACIÓN IMPORTANTE Nuestro Director Deportivo @ramon7ramirez les tiene el siguiente mensaje a toda nuestra afición.#AncladosAlTriunfo #LaMareaRoja pic.twitter.com/9GRfcFmoCn — Atlético Ensenada Fútbol Club (@Ensenada_FC) August 16, 2020

Ramón Ramírez renuncia al Atlético Ensenada.

