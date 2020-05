Ramón Morales buscará talento joven para la LBM. Luego de anunciar a Carlos Salcido como presidente de la Liga de Balompié Mexicana, la competencia sumó una nueva carta fuerte. Ramón Morales fue anunciado como Coordinador de Equipos Representativos y de Formación de Talento de a Liga de Balompié Mexicano.

A través de un comunicado, la LMB informó que el ex jugador de la Selección Mexicana entrará en labores hasta el 15 de mayo.

De esta forma, la LMB le da seriedad a un proyecto que fungirá como una alternativa para los futbolistas que no encontraron acomodo en la Liga MX.

En entrevista con el Diario AS, Morales aceptó que su amistad con Carlos Salcido fue importante al momento de asumir el nuevo reto.

“Salcido tuvo mucho que ver”, confesó Ramón Morales quien aclaró que de momento se encargará de buscar a las próximas estrellas de la LMB y no de dirigir al combinado nacional.

“Lo quiero aclarar, lo de la selección no es ahorita, es a futuro. Ahorita mi función es encargarme y coordinar grupo de trabajo para, con la experiencia que tenemos, echar un ojo a jugadores que busquemos por todo el país. Soy muy abierto y me gusta escuchar y aprender de todo el mundo, trabajé cuatro años y medio en Chivas y trabajé con jóvenes y sé bien cómo tratarlos en todos los sentidos”, subrayó Morales.

De esta manera, ‘Ramoncito’ inicia una nueva etapa en su carrera tras formar parte de la estructura de las fuerzas básicas de Chivas en los últimos años. Cuestionado sobre un posible regreso a la Liga MX, Morales no lo descarta.

“Si en algún momento me invitan a un equipo de Liga MX y veo que es algo bueno, adelante, no tengo problema. Fui muy feliz en mi época de jugador y ahorita se me abre esta oportunidad, si llega alguna oferta de otro lado y es un desafío importante, ¿por qué no?”; sentenció.