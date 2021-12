Ramírez Racing con equipo completo para las finales.

Las dos fechas finales de NASCAR Peak México y Trucks México Series se llevarán a cabo en el Autódromo Miguel E. Abed, en Amozoc, Puebla los días 4 y 5 de diciembre, donde el equipo Ramírez Racing se reporta listo para encarar el doble reto.

Para cerrar con broche de oro, el equipo Ramírez Racing llegará a la pista poblana con sus dos bólidos, el Peak #08 de Prestoflam conducido por José Luis Ramírez y la Truck #08 de la Trucks México Series patrocinada por Acetafen, en manos de “Betty” Ramírez.

En el caso de José Luis, buscará una vez más demostrar que está para pelear por los primeros lugares en la máxima categoría de automovilismo en el país.

El piloto capitalino llega con excelente ánimo luego del buen séptimo lugar obtenido en Guadalajara. Por lo que para este par de carreras que marcan el final de la temporada, espera posicionarse entre los primeros cinco lugares y mantenerse en la pelea por un peldaño del podio.

“Estamos ultimando detalles en el auto para dejar una buena puesta a punto para todo el fin de semana. Queremos tener un buen cierre de año y quedar dentro del Top-5 en ambas carreras nos ayudaría mucho para lograr ese objetivo. Fue una temporada larga pero con buenos resultados, lo que nos tienen contentos”, señaló José Luis.

Además de la participación del auto #08 de Prestoflam, Ramírez Rácing estará presente nuevamente en la categoría semillera de talento, la FB BHON Mikels Truck Series. Con “Betty” al comando de la camioneta #08 de Acetafen, quien vuelve a las pistas con el objetivo de seguir sumando experiencia.

Betty será una de las únicas dos mujeres que compiten en todo el serial, además es una de las pocas mujeres que incursionó en la categoría de las Trucks durante el presente año. En donde la piloto demostró agallas. Y muchas ganas de seguir aprendiendo para colocarse poco a poco entre las mejores volantes de México.

“Estoy muy contenta de subirme de nuevo a la camioneta, estoy ansiosa de cerrar el año con dos buenas carreras y seguir aprendiendo. En el equipo estamos conscientes que todo lo que conlleva este proceso, pero como siempre. Me siento respaldada por todo el equipo, por mi familia, y a mí no me queda más que salir a entregarme con todo en las dos carreras donde espero cerrar en el top-10”. Señaló la piloto novata.

Las actividades de la fecha doble iniciarán el viernes con la ronda de las prácticas oficiales. Para el sábado y domingo se vivirá un fin de semana lleno de adrenalina y emociones con dos carreras a 80 vueltas o 100 minutos en el circuito poblano con extensión de 2,590 mts.

