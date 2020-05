Rakitic quiere cumplir su contrato con Barcelona.

El croata habló de su intención de seguir en el conjunto Culé.

El futuro de Ivan Rakitic es todo un incierto.

A pesar que el croata quire seguir en Barcelona, mucho se habla de un posible trueque con Juventus por Pjanic.

Sin embargo, el ex Sevilla habló con ‘Sky Deutschland’ y de su deseo de continuar en el equipo catalán.

“Estoy acostumbrado. He estado en Barcelona durante seis años y los he escuchado durante todos ellos” de rumores de su salida.

“Siempre trato de recordar que el fútbol no es solo un deporte sino un poco más y, a veces, es mejor reírse de él”.

“Lo más importante es que estoy bien y que me llevo bien con el entrenador y el club”.

“Todavía tengo un contrato (hasta 2021) y cuando firmo siempre tengo la intención de respetarlo hasta el final”.

Sin embargo, Rakitic comentó que si llega una oferta que le sirva a él y al club lo pensaría.

“Si no puedo cumplir mi contrato por algún motivo, nos sentaremos y hablaremos al respecto. Pero por el momento estoy muy feliz en Barcelona”.

En una entrevista con “Muchodeporte”, Monchi fue muy claro con ese tema: “Rakitic y el Sevilla no tienen absolutamente nada, de verdad”.

“No voy a descubrir quién es Ivan Rakitic, somos amigos. He hablado una o dos con él. Nos preocupamos por nuestras familias”, agregó.

“Ahora no es el momento. Sinceramente, no hay absolutamente nada. Todo lo que esté pasando con el Barcelona, no tiene nada que ver con el Sevilla”, indicó.

