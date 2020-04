Rakitic explota contra Barcelona y amenaza con volver a Sevilla. Desde su llegada al Barcelona en junio de 2014, Ivan Rakitic se convirtió en uno de los motores del conjunto culé. Sin embargo, en el último año, el croata ha visto los partidos desde el banquillo.

En entrevista con el medio español ‘Mundo Deportivo’, Rakitic habló sobre su poca participación en el esquema de Quique Setién. El croata solamente ha completado los 90 minutos en uno de los últimos siete partidos.

“Poder jugar en el Barça es el sitio perfecto. Tuve una primera parte de la temporada muy rara, muy incómoda y sorprendente para mí, pero de ahí tengo que aprender varias cosas e ir mejorando. A veces pasan cosas que uno no entiende, pero que no debe entenderlas sino aceptarlas. Ojalá pueda acabar este año de contrato”, externó Rakitic.

El talentoso mediocampista compartió que en el cuadro culé no le dan razones para su poca actividad. En LaLiga suma apenas 962 minutos en 21 cotejos.

“Con la gente que he hablado tampoco me han podido dar una explicación o algo concreto. A mí lo que más me dolió no fue jugar o no jugar, sino la manera. El año pasado fue el mejor de los seis que llevo aquí. Me sorprendió mucho, no lo entiendo, pero voy a aceptarlo, porque lo que quiero es lo mejor para el equipo, mis compañeros y para el club. Los resultados no han sido los mejores y no se ha contado conmigo, y a mí eso me dolió mucho”, explicó Rakitic.

En los pasadas ventanas de transferencias se rumoraba que Rakitic dejaría Barcelona. Sin embargo, las negociaciones nunca se concretaron. En esa misma línea, el croata habló fuerte y claro:

“Yo no soy un saco de patatas con el que hacer cualquier cosa”, sentenció Rakitic. “Conmigo siempre se puede hablar, pero lo más importante: quiero estar en un lugar donde se me quiere, se me respeta y se me necesita y donde tanto yo como mi familia nos sintamos bien. Esos comportamientos hacia mí ya saben que no me gustaron y lo tienen bastante claro”, abundó el croata.

Rakitic llegó a Barcelona en 2014 procedente del Sevilla donde dejó gratas sensaciones. El croata conquistó una Europa League con los hispalenses y aseguró que le gustaría regresar al cuadro andaluz.

“Yo tengo un cariño especial al Sevilla, pero directamente a la ciudad, tengo allí a mi familia. Siempre he dicho que sería un gran sueño volver a vestir esa camiseta, lo saben todos, pero no es una decisión solo mía, de si lo quiero yo o no, tiene más cosas por detrás. Monchi y todos en Sevilla tienen mi teléfono, aún no me han llamado y hace poco fue mi cumpleaños y Monchi no me llamó (risas). Es algo que saben todos, por mi sentimiento”, sentenció Rakitic.

